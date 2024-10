Kako biti moden in hkrati varen v prometu?

Moda že dolgo ni le izraz, temveč tudi način, s katerim kažemo svojo osebnost in vrednote, zato jo marsikdo postavi pred varnost. Po podatkih, ki jih je pridobila raziskava Zavarovalnice Triglav, so v svetu mikromobilnosti mladi eni najpogostejših uporabnikov e-skirojev in e-koles. Žal je prav ta skupina pogosto udeležena v prometnih nesrečah, saj varnostna oprema, kot so čelade in odsevna oblačila, velikokrat ostane pozabljena. Da bi se to preprečilo, so študentje Naravoslovnotehniške fakultete ustvarili nekaj izjemnega – kolekcijo oblačil in modnih dodatkov, ki združuje stil in varnost hkrati.

V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in iniciativo "Ne bluzi, z glavo kruzi" so mladi oblikovalci ustvarili linijo, ki vključuje odsevne materiale, reciklirane tkanine in sodobne kroje, s čimer spodbujajo večjo vidnost v prometu.

Predstavitev kolekicje na ljubljanskem tednu mode. Foto: Jure Makovec

Ta kolekcija ni zgolj modna, temveč ima tudi pomembno družbeno sporočilo, ki pravi, da je lahko varnost del vsakodnevnega stila.

Oblačila, ki so vidna v temi, vam lahko rešijo življenje. Foto: Jure Makovec

Kolekcija se osredotoča na to, kako narediti varnostne elemente, kot so odsevniki in čelade, ki so estetsko privlačni za mlade. S kombinacijo urbanih trendov in inovativnih materialov študentje dokazujejo, da lahko moda igra ključno vlogo pri ozaveščanju o varnosti. Od uličnega stila do elegantnih večernih oblačil – kolekcija ponuja raznolike kose, ki jih lahko nosimo v različnih situacijah, vse z namenom večje vidnosti na cesti.

V spodnji galeriji si lahko ogledate, kakšna oblačila so študentje ustvarili.

Poleg oblačil so vključeni tudi funkcionalni dodatki, kot so nahrbtniki in torbe z odsevniki, ki združujejo praktičnost in stil. Na ta način kolekcija nagovarja mlade, da je varnost lahko tudi modna izbira, ne le nuja. Modna industrija, kot kažejo ti mladi oblikovalci, ima moč, da spremenijo način, kako gledamo na varnost v prometu.

Foto: Jure Makovec

