To so evropske države, kjer se morate paziti pred žeparji #video

"Za kriminalce, ki ciljajo na denarnice in torbice popotnikov, so primerne predvsem turistične žariščne točke," opozarja ustanovitelj portala Quotezone. Foto: Shutterstock

Na tisoče ljudi se vsako leto sooči z nočno moro, ko jim žeparji v tujini ukradejo njihove dragocenosti. Najpogosteje so tarča turisti, saj se slabše zavedajo svoje okolice. Še posebna pozornost je potrebna na prometnih območjih in v bližini priljubljenih znamenitosti. Kje ste torej najbolj izpostavljeni nevarnosti žeparjev in kako se zaščititi pred njimi?

Strokovnjaki portala Quotezone, specializiranega za primerjavo turističnih zavarovanj, so objavili poročilo, v katerem so razvrstili evropske države, kjer zabeležijo največ žeparskih tatvin. Lestvico so sestavili na podlagi števila žeparskih tatvin na milijon prebivalcev.

Med deseterico evropskih držav, kjer je največ žeparjev, so tudi Španija, Portugalska, Turčija, Irska in Poljska.

Kako se zavarovati pred žeparji?

"Tatvine se lahko zgodijo kjerkoli. Za kriminalce, ki ciljajo na denarnice in torbice popotnikov, so primerne predvsem turistične žariščne točke. Še posebej priljubljene pri žeparjih so kultne znamenitosti, kot sta Eifflov stolp v Parizu in vodnjak Trevi v Rimu, saj se lahko ti med večjimi množicami premikajo bolj neopazno," pravi ustanovitelj in izvršni direktor portala Quotezone Greg Wilson.

Turistom priporoča, da dragocenosti, kot je drag nakit, pustijo v sefu v hotelu. Priporočena je tudi uporaba varne torbe za čez telo, ki se zapre na zadrgo, ali torbe okoli pasu.

"Poskusite, da ne puščate osebnih stvari brez nadzora, ker turistične zavarovalnice od potnikov zahtevajo 'razumno previdnost' in lahko zavrnejo vaše zahtevke za krajo, če na predmete niste pazili," je opozoril in dodal: "Pri zavarovalnih zahtevkih je pomembno, da pridobite policijsko poročilo o izgubi ali kraji predmeta. Dobro je imeti tudi kopije pomembnih dokumentov."

