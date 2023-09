Turist poškodoval slavno fontano v Firencah, posnele so ga kamere #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji se še naprej vrstijo incidenti, ki so jih zakuhali neodgovorni turisti.

V Firencah so prijeli 22-letnega Nemca, ki je v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah splezal na tamkajšnji slavni Neptunov vodnjak iz 16. stoletja in ga poškodoval.

Kot so sporočili policisti, je Nemec preplezal ograjo vodnjaka na osrednjem firenškem trgu Piazza della Signoria in se povzpel na skulpturo konja, kjer sta ga prijatelja fotografirala, nato pa pri sestopu s skulpture poškodoval kopito konja.

Poglejte posnetek nadzorne kamere:

Škodo, ki je nastala, ocenjujejo na okoli pet tisoč evrov. Če bo nemški turist spoznan za krivega, mu grozita finančna kazen in dosmrtna prepoved vstopa v Firence.

Neptunov vodnjak, ki ga je v 16. stoletju dal zgraditi firenški vojvoda Cosimo I. de Medici, je podoben incident doživel že leta 2005. Takrat so neznanci med plezanjem nanj odlomili Neptunovo roko, po tem dogodku pa so mestne oblasti namestile nadzorne kamere, ki so tokrat vandale posnele.

