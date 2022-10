Turista v Benetkah ukradla gondolo in povzročila za več tisoč evrov škode

Nov dan, nov incident, ki so ga v Italiji zakuhali turisti. Tokrat dva Francoza, ki sta sredi noči v Benetkah ukradla gondolo in se z njo popeljala po Velikem kanalu.

Lastnik gondole Giorgio Bognolo je za CNN povedal, da sta objestneža iz gondole v morje zmetala vse blazine, okrasje in druge predmete v skupni vrednosti več sto evrov, nato pa z njo odveslala.

Kmalu zatem so ju z obrežja videli trije domačini, ki so opazili nenavadno gibanje gondole in sklepali, da ne gre za vožnjo izkušenega gondoljerja.

"Poskušala sta veslati, kot da sta v kanuju, toda gondola ni kanu - ne pluje naravnost, z njo je težko manevrirati," je Bognolo pojasnil za CNN, "fantje so z obrežja takoj opazili, da gre za ukradeno gondolo, in poklicali policijo. Kdo ve, kje bi gondola sicer končala."

Svojega dejanja nista obžalovala

Gondoljerja je dodatno razjarilo vedenje Francozov - stara naj bi bila okoli 30 let - po tem, ko so ju že ujeli. "Videti sta bila vesela, zelo vesela. Niti malo jima ni bilo žal in nista se opravičila. Smejala sta se, kot da gre za zabavo, in to me je res prizadelo," je dejal izkušeni gondoljer, "če bi jaz kaj takega storil v Franciji, bi me zaprli in ključ vrgli stran."

Lahkomiselna turista sta mu povzročila od 10 do 15 tisoč evrov škode, je povedal gondoljerjev odvetnik, ob blazinah in drugih predmetih, ki sta jih zmetala iz gondole, sta jo namreč tudi opraskala. Od njiju bo na sodišču zahteval tudi odškodnino za izpad dohodka, saj bo popravilo trajalo več dni, in "moralno odškodnino", še poroča CNN.

