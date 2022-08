Tako drzno sta slalomirala po beneških kanalih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva mlajša moška sta se danes z deskama na električni pogon vozila po Velikem kanalu v Benetkah. Turisti in domačini so opazovali, kako sta slalomirala po vodi v tem znamenitem mestu, župan Luigi Brugnaro pa nad podvigom ni bil navdušen, saj je mlada deskarja označil za imbecila, osebi, ki bi ju identificirala, pa je ponudil večerjo na svoj račun.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Med podvigom dveh mladeničev, ki sta drzno slalomirala po beneških kanalih, je nastalo precej videoposnetkov, ki so jih turisti in domačini delili na družbenih omrežjih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Enega od posnetkov je delil tudi beneški župan Luigi Brugnaro in ob tem zapisal: "Tukaj sta dva imbecilna nasilneža, ki se požvižgata na pravila v mestu. Pozivam vse, da nam ju pomagajo identificirati in kaznovati. Župani potrebujejo več pooblastil za uveljavljanje javne varnosti."

Osebi, ki bi moška identificirala, je Brugnaro ob tem ponudil večerjo na svoj račun.

Kasneje je sicer sporočil, da so oba "heroja" prijeli in jima zaplenili električni deski, po njegovih besedah pa naj bi ju kmalu dočakala tudi ustrezna kazen zaradi kršenja javnega reda in miru.