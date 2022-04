Nič več spontanih izletov, obisk Benetk bo treba rezervirati

Potem ko so Benetke med velikonočnimi prazniki po dolgem času spet dodobra napolnili turisti, je tamkajšnji župan Luigi Brugnaro napovedal, da bodo konec letošnjega poletja uvedli obvezne rezervacije za vstop v to zgodovinsko mesto, prihodnje leto pa bodo začeli zaračunavati tudi vstopnino, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Gneča med velikonočnimi prazniki

Brugnaro je to napovedal po tem, ko je Benetke med velikonočnimi prazniki turistično obiskalo toliko ljudi kot še nikoli od začetka pandemije koronavirusa. Na velikonočno nedeljo je v mesto v laguni prišlo 140 tisoč, na velikonočni ponedeljek pa sto tisoč turistov.

"To je edina prava pot," je o uvedbi rezervacij in vstopnine dejal Brugnaro, "te dni so to mnogi dojeli."

Uvedbo vstopnine za turiste sicer v Benetkah napovedujejo že nekaj časa, konec lanskega leta so zatrjevali, da bo zamisel zaživela že junija letos. Zdaj so ukrep, s katerim želijo zajeziti množičen naval turistov v mesto, nekoliko zamaknili, slej ko prej pa bo očitno res zaživel.