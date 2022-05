V Benetkah so si premislili, vstopnina šele prihodnje leto

Turistične gneče v Benetkah letos še ne bodo omejevali, kot so napovedovali po veliki noči. Takrat je beneški župan Luigi Brugnaro napovedal, da bodo že do poletja uvedli obvezne rezervacije za vstop v to zgodovinsko mesto.

Zdaj so ta ukrep zamaknili do začetka prihodnjega leta, ko naj bi ob rezervacijah tudi zaračunali vstop v mesto, poroča Euronews. Za zamik uvedbe vstopnine so se odločili, da bi lahko lokalni gostinci, trgovci in drugi podjetniki nadoknadili izpad dohodkov, ki ga je povzročila pandemija koronavirusa.

Foto: Pixabay

Ko bodo prihodnje leto uvedli vstopnino, jo bodo morali plačati tisti obiskovalci, ki v Benetkah ne bodo prespali, medtem ko hotelskim gostom vstopa v mesto ne bo treba plačati, ker ob nočitvi plačajo turistično takso. Vstopnine seveda ne bodo plačevali domačini, pa tudi študenti in tisti, ki v Benetke prihajajo na delo iz drugih krajev.

Dnevna vstopnina v Benetke se bo gibala od treh evrov v nizki sezoni do desetih evrov ob turističnih konicah, še poroča Euronews.

