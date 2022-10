Turistka, ki se je gola fotografirala pred cerkvijo, razbesnela domačine

V Italiji se kar ne nehajo incidenti, ki jih povzročajo lahkomiselni, predvsem pa arogantni turisti. Po glisiranju po beneških kanalih, vožnji z avtomobilom in skiroji po Španskih stopnicah v Rimu ter uničevanju umetnin v Vatikanu je tokrat na vrsti Amalfi, mestece južno od Neaplja, po katerem je ime dobila tamkajšnja slikovita Amalfijska obala.

V ponedeljek zjutraj so pred katedralo svetega Andreja v Amalfiju opazili in posneli neznanko, ki se je odločila, da se bo tam fotografirala gola oziroma le deloma pokrita s kosom rdečega blaga. Za ozadje si je izbrala vrata katedrale, izdelana daljnega leta 1067 v takratnem Konstantinoplu, nad katerimi je mozaik svetega Andreja, čigar relikvije naj bi hranili v tej cerkvi, navaja CNN.

E' accaduto ieri mattina presto ad Amalfi - Denunciati Posted by Amalfinotizie on Tuesday, October 18, 2022

V videu, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, je mogoče videti, da so v fotografiranje vključeni trije ljudje, ob "modelu" še asistentka in fotograf, slišati pa je mogoče tudi avtorico posnetka, kako akterje okliče za nore in nejeverno doda: "Gola pred cerkvijo."

Policisti so pozneje trojico identificirali, poroča CNN, v svoj zagovor so dejali, da so se le fotografirali za spomin na počitnice in da fotografije niso namenjene komercialni uporabi. Policistov sicer niso prepričali, saj so bili deležni ovadbe zaradi obscenosti na javnem mestu.

Oglejte si še: