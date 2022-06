Na slovitem cestnem odseku uvedli pravilo "par-nepar"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na amalfijski obali so ta teden uvedli omejitev, zaradi katere bo gneča na tamkajšnji slavni cesti nekoliko bolj znosna.

Amalfijska obala je s strmimi pečinami, ki segajo v morje, in slikovitimi obmorskimi mesteci ena najbolj priljubljenih turističnih točk v Italiji, tamkajšnja obalna cesta pa ena najbolj prepoznavnih na svetu. Ozka, ovinkov polna cesta teče po trasi, ki so jo začrtali že stari Rimljani, voznikom in sopotnikom pa ponuja osupljive poglede na obalo.

Foto: Shutterstock

Vsa ta slikovitost pa je terjala tudi visok davek – v visoki sezoni na amalfijski obalni cesti vlada neznosna gneča, nastajajo večkilometrski zastoji, čas potovanja pa se podaljša v nedogled.

Ta cesta je namreč daleč od tega, da bi bila udobno široka, ponekod se zoži celo v enopasovnico in vožnja po njej terja pozornega voznika že takrat, ko ni obilo prometa. Ko pa se tja zlije reka avtomobilov ter tudi večjih vozil, kaj kmalu nastane kaos.

Foto: Shutterstock

Zdaj so se lokalne oblasti odločile, da to vsaj malo zajezijo in ta teden uvedle omejitev, s katero nameravajo promet prepoloviti. Ta omejitev je t. i. sistem par-nepar, po katerem smejo na cesto ob določenih dneh le vozila s parno oziroma neparno registrsko številko.

Foto: Shutterstock

Po poročanju CNN bodo tako na 35-kilometrski cestni odsek med mestoma Vietri sul Mare in Positano na parne datume smela le vozila, katerih registrska številka se konča s parno številko, na neparne datume pa tista z neparno tablico. Omejitev bo veljala med 10. in 18. uro, avgusta vsak dan, sicer pa ob koncih tedna od 15. junija do 30. septembra.

Iz omejitve so izvzeti lokalni prebivalci, javni prevoz, taksiji in drugi najeti prevozniki potnikov.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Omejitev prometa so na amalfijski obalni cesti nameravali uvesti že aprila 2020, a se nato zaradi pandemije koronavirusa niso odločili za to. Letos pa se je gneča vrnila, je podžupanja mesta Vietri sul Mare povedala za CNN: "Letos se je že začelo, ob koncih tedna sploh ne moreš na cesto in ljudje so ujeti v svoje domove. Če ne drugega, pa je treba promet omejiti, da bo cesta prehodna za morebitne reševalce."

