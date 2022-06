Turista s skirojem poškodovala priljubljeno znamenitost #video

Z vrnitvijo množic obiskovalcev v priljubljena turistična središča so se vrnili tudi križi in težave, ki jih povzročajo razposajeni turisti. Prejšnji teden se je na primer v Rimu zgodil nenavaden incident, v katerem so jo skupile predvsem Španske stopnice, ena najbolj obleganih rimskih znamenitosti.

Moškega in žensko, pozneje se je izkazalo, da sta Američana, so ujeli, ko sta se sredi noči spuščala po slavnih stopnicah in pri tem ob sebi vlekla električna skiroja, ona pa je nato skiro nenadoma vrgla po stopnicah.

Poglejte:

Pri tem so ju posneli mimoidoči in nadzorne kamere, kmalu pa so ju ujeli tudi policisti in jima izrekli po 400 evrov kazni. Ker je ženska skiro namerno porinila po stopnicah in pri tem na njih povzročila za kar 25 tisoč evrov škode, naj bi jo ob izrečeni denarni kazni tudi sodno preganjali.

Rimski policisti so še sporočili, da so turistoma, ki sta bila v času incidenta "popolnoma pijana", izrekli tudi šestmesečno prepoved približevanja Španskim stopnicam.

Španske stopnice so bile sicer pred kratkim tudi žrtev voznika, ki je nanje zapeljal kar z avtomobilom: