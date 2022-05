Najel maseratija in v Rimu naredil pravo neumnost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je izledila voznika, ki je najel maseratija levante in se nato zapeljal prek znamenitih španskih stopnic v Rimu.

Policija je na letališču Malpensa pri Milanu aretirala voznika, ki je želel vrniti ključe najetega maseratija levante. Nekaj dni prej je namreč s tem športnim terencem storil pravo neumnost v Rimu. Zapeljal se je po stopnišču Trinità dei Monti in pri tem poškodoval 16. in 29. stopnico.

Poškodoval je del skoraj 300 let starih stopnic

Kot so povedale pristojne službe za ohranjanje kulturne dediščine v italijanski prestolnici, bo potrebno obsežnejše obnovitveno delo. Stopnišče vodi od Piazza di Spagna do cerkve Trinita dei Monti. Izvira iz leta 1725 in velja za eno najbolj priljubljenih turističnih točk v Italiji.

Za zdaj še niso znani motivi 37-letnega voznika, ki ga je policija sicer zlahka izsledila prek posnetkov nadzornih kamer in dobro vidne registrske oznake.