V italijanski prestolnici je danes potekal protestni shod v podporo Palestini, ki se ga je udeležilo več deset tisoč ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Med njimi so bili številni vidni predstavniki strank opozicije, ki so bile tudi pobudnice shoda. Medtem tako na severu kot na jugu Gaze danes nadaljujejo intenzivni izraelski napadi. Na celotnem območju oblegane palestinske enklave je bilo po podatkih tamkajšnjih zdravstvenih oblasti od jutra ubitih najmanj 66 Palestincev.

Več deset tisoč ljudi se je danes popoldne udeležilo propalestinskega protestnega shoda, ki se je začel na osrednjem trgu Piazza Vittorio Emanuele. Nato so protestniki odkorakali na trg pred Lateransko baziliko, kjer so skandirali propalestinske pesmi in pozivali k miru.

Med udeleženci so bili tudi vodja opozicijske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein, vodja levega Gibanja petih zvezd in nekdanji premier Giuseppe Conte ter več znanih osebnosti iz sveta novinarstva in kulture. Prisotni so bili tudi palestinski študenti.

Protestniki so vlado premierke Giorgie Meloni med drugim pozvali, naj konflikt v Gazi prizna kot genocid.

"Dovolj je pokolov"

Vodja opozicije Schlein je pozvala tudi k priznanju palestinske države.

"Dovolj je pokolov Palestincev in zločinov izraelske vlade. Tukaj na ulicah vidimo drugačno Italijo, ki ne molči, kot to počne vlada premierke Meloni. To je Italija, ki želi, da se palestinska država prizna, in to je Italija, ki si jo želimo," je dejala.

Meloni se je sicer pred časom zavzela za trajen in pravičen mir na Bližnjem vzhodu z rešitvijo dveh držav, vendar pa se v zadnjem času ni pridružila vse glasnejšim in vse ostrejšim kritikam več evropskih voditeljev na račun dejanj Izraela v Gazi.