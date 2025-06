Premier je priznanje Palestine označil za eno najpomembnejših in najbolj plemenitih zunanjepolitičnih odločitev v slovenski zgodovini. "Priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države je bilo izrazito močno politično in simbolno dejanje," je sporočil.

Omenil je, da je v zadnjem letu opravil številne pogovore s svetovnimi voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij o grozotah v Gazi in politiki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Po njegovem mnenju Palestincem simbolna politična dejanja, kot je priznanje Palestine, dajejo upanje, da bodo nekoč zaživeli v svoji državi in da jih večji del mednarodne skupnosti, ki stoji za načeli humanosti in mednarodnega prava, ni pozabil ter da mu je mar zanje.

"Palestina na eni in Izrael na drugi, rešitev dveh držav, to je edina rešitev za mir in sobivanje na Bližnjem vzhodu in obstoj palestinske države je eden od ključnih predpogojev za mir," je poudaril Golob in države, ki še niso priznale Palestine, pozval, naj to storijo.

EU naj končno pretehta svoja stališča

Po mnenju premierja je tudi skrajni čas, da pristojne institucije EU pripravijo mnenje in nadaljnje ukrepe glede očitne izraelske kršitve določil Pridružitvenega sporazuma EU – Izrael, predvsem njegovega 2. člena, ki se nanaša na spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih vrednot. V tej luči morajo članice EU pretehtati svoja stališča do dejanj izraelske vlade.

V torkovem pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo je zato Golob vnovič pozval k razpravi o zamrznitvi sporazuma na vrhu EU, so sporočili iz njegovega kabineta.

Premier je izrazil tudi željo, da bi ZDA podprle prizadevanja mednarodne skupnosti, predvsem Združenih narodov, za takojšnjo dostavo pomoči v Gazo in končanje humanitarne katastrofe v enklavi. Napovedal je še, da bo Slovenija tako v varnostnem svetu kot v celotnem sistemu ZN nadaljevala proaktivno politiko zavzemanja za mir, konec humanitarne krize in politično rešitev palestinsko-izraelskega vprašanja.