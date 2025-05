Kac je izgradnjo judovske izraelske države na Zahodnem bregu danes napovedal, potem ko je izraelski varnostni kabinet v četrtek odobril gradnjo 22 novih naselbin na okupiranem območju, ki so po mednarodnem pravu nezakonite.

"To je odločen odgovor terorističnim organizacijam, ki nam skušajo škodovati in oslabiti našo prisotnost na tem ozemlju. Gre tudi za jasno sporočilo predsedniku Macronu in njegovim sodelavcem; oni bodo priznali palestinsko državo na papirju, mi pa bomo tukaj na terenu zgradili judovsko izraelsko državo," je dejal Kac.

"Ne grozite nam s sankcijami, ker nas ne boste spravili na kolena," je dodal izraelski obrambni minister.

S tem se je odzval na besede francoskega predsednika Macrona, ki je danes med obiskom v Singapurju pozval evropske države, da morajo kolektivno okrepiti pritisk na Izrael, če se ta ne bo ustrezno odzval na humanitarne razmere v Gazi.

Dodal je, da je priznanje palestinske države pod določenimi pogoji "ne le moralna dolžnost, temveč tudi politična nujnost", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je pred tem v sredo v skupni izjavi z indonezijskim predsednikom Prabowom Subiantom pozval k prizadevanjem za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. Predsednika sta ob tem obsodila izraelske načrte o prevzemu nadzora nad Gazo in izselitvi Palestincev.

Izrael nadaljuje silovite napade

Izrael kljub vse glasnejšim in pogostejšim kritikam mednarodne skupnosti nadaljuje silovito ofenzivo v Gazi, prizadevanja za dogovor s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja pa za zdaj niso obrodila sadov.

Skrajno desni minister za nacionalno varnost Ben-Gvir je danes dejal, da je prišel čas za "uporabo polne moči" v Gazi, še poroča AFP.

"Zmeda, negotovost in šibkost se morajo končati. Zamudili smo že preveč priložnosti. Čas je, da se z vso močjo in brez pomislekov lotimo uničevanja in iztrebljanja gibanja Hamas do zadnjega člana," je povedal Ben-Gvir.

Njegova izjava sledi poročanju, da gibanje Hamas ni naklonjeno novemu ameriškemu predlogu o 60-dnevni prekinitvi ognja v Gazi, ker naj ta ne bi zagotavljal konca vojne.

Iz Bele hiše so pred tem v četrtek sporočili, da je ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff Hamasu predložil predlog za premirje, ki ga je Izrael podprl. Izraelska vlada teh navedb za zdaj ni komentirala.