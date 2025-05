ZDA so se z nekaterimi državami že pogovarjale, ali bi sprejele Palestince, ki bi prostovoljno odšli iz Gaze, je na zaslišanju v senatu povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je zanikal navedbe televizije NBC, da ZDA načrtujejo preselitev milijona Palestincev v Libijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Če bi šli prostovoljno ...

"Z nekaterimi državami smo se pogovarjali o tem, da če nekdo prostovoljno reče, da želi za nekaj časa oditi drugam, ker je bolan, ker morajo njegovi otroci hoditi v šolo ali kaj podobnega ... Ali obstajajo države v regiji, ki so ga pripravljene sprejeti za nekaj časa?" je dejal Rubio.

Prostovoljnost ob bombardiranju ter pomanjkanju hrane in vode?

Poudaril je, da bodo to prostovoljne odločitve posameznikov in da deportacij ne bo, nato pa ga je demokratski senator Jeff Merkely vprašal, ali se v primeru, ko posameznik nima hrane in vode, obenem pa je izpostavljen bombardiranju, lahko govori o prostovoljni odločitvi.

Skrivnostni seznam držav

Imen držav, s katerimi so se pogovarjali, Rubio ni razkril. Je pa dejal, da po njegovem vedenju med njimi ni Libije, potem ko je v soboto televizija NBC poročala, da ameriška vlada načrtuje preselitev milijona Palestincev v državo, kjer od strmoglavljenja Moamerja Gadafija leta 2011 divjajo spopadi med različnimi oboroženimi skupinami.

Prvi mož ameriške diplomacije je na zaslišanju tudi pozdravil odločitev Izraela, da po več kot dvomesečni blokadi omogoči dobavo določeni količini pomoči v enklavo.