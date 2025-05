Španski premier bi Izrael izključil iz Evrovizije, kaj pravijo na TV Slovenija?

Španski premier Pedro Sanchez je poudaril, da Rusiji od leta 2022, potem ko je napadla Ukrajino, ni dovoljeno nastopati na Evroviziji, po njegovem mnenju pa ne bi smelo biti "dvojnih standardov" pri obravnavi Izraela na Evroviziji.

"Nihče se ni razburjal, ko je morala Rusija po invaziji na Ukrajino zapustiti mednarodna tekmovanja in se, kot vidimo, tudi Evrovizije ne sme udeležiti," je dejal Sanchez, "zato tudi Izrael ne bi smel sodelovati, saj v kulturi ne moremo imeti dvojnih standardov."

Španski premier Pedro Sanchez Foto: Reuters

Jasno stališče so ob letošnji Evroviziji izrazili tudi na španski radioteleviziji RTVE. Ob predstavljanju izraelske predstavnice Juval Rafael v četrtkovem predizboru je komentator prenosa na RTVE govoril o humanitarni katastrofi v Gazi, nato je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) španski nacionalni televiziji zagrozila z globo, če bodo med prenosom finala omenjali dogajanje v Gazi.

Na RTVE niso molčali, pred začetkom evrovizijskega finala so predvajali zapis: "Ko gre za človekove pravice, molk ni možnost. Mir in pravica za Palestino."

Na EBU namerava pritisniti tudi TV Slovenija

Podobno mnenje so med drugim izrazili tudi na TV Slovenija. Kot so sporočili, še vedno vztrajajo pri lanskem in letošnjem pozivu Evropski radiodifuzni zvezi k ponovnemu razmisleku o nastopajočih članicah na prireditvi in nameravajo na EBU nasloviti vprašanja v zvezi z letošnjo prireditvijo.

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je že pred letošnjo Evrovizijo dejala, da vztraja pri lanskem pozivu EBU, naj razjasni, "zakaj so nekateri bolj enaki od enakih".

"Seveda govorim o neenaki obravnavi Rusije in Izraela in o tem, da bi morale imeti države članice možnost transparentnega soodločanja o vseh bistvenih vprašanjih, morda tudi o izključitvi Izraela," je poudarila.