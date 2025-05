"Družba, zmagali smo. Pokal je spet doma! Najlepša hvala za vso vašo podporo. Hvala, ker ste verjeli v to in ker ste bili tako prijazni do mene. Hvala tudi vsem, ki ste prišli sem. To je za vas," je ob prihodu na letališče z evrovizijskim pokalom in šopkom rdečih vrtnic v rokah dejal zmagovalec letošnje Evrovizije Johannes Pietsch.

Njegov odziv ob prihodu domov si oglejte spodaj:

Avstrijska mesta v boj za gostovanje Evrovizije

Štiriindvajsetletni Dunajčan je tretji izvajalec, ki je svoji domovini prinesel zmago na Evroviziji. Pred njim je leta 1966 slavil Udo Jürgens, leta 2014 pa Conchita Wurst, mentorica letošnjega zmagovalca. Ob vrnitvi v domače mesto je Pietsch dejal, da si želi, da bi bil izbor prihodnje leto na Dunaju, želel pa bi si ga voditi skupaj z bradato damo. Zanimanje za gostovanje Evrovizije je izrazil tudi župan Innsbrucka Johannes Anzengruber, ki je dejal, "da ni nujno, da se vse dogaja na Dunaju. Avstrija je večja od tega." Pripravljenost so izrazili tudi iz mest Oberwart na Gradiščanskem in Wels v Zgornji Avstriji.

"Kakšen uspeh! Kakšen glas! Kakšna predstava! Vsa Avstrija je srečna," je po zmagi Avstrije na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije na družbenem omrežju X zapisal avstrijski predsednik Alexander van der Bellen. Kancler Christian Stocker je dodal: "Kako velik uspeh – moje najtoplejše čestitke za zmago! JJ piše avstrijsko glasbeno zgodovino." Oglasili so se tudi iz Dunajske državne opere, katere član je JJ, in dejali, da gre za "zgodbo, ki se lahko zgodi le v Avstriji".

Avstrijski predstavnik je na Evroviziji slavil s pesmijo Wasted Love in za svoj nastop prejel skupno 436 točk. Največ podpore je dobil od strokovnih žirij, medtem ko je drugouvrščena Izraelka Juval Rafael prejela največ glasov občinstva. Tretji je bil Estonec Tommy Cash, na četrtem mestu so končali predstavniki Švedske, ki so sicer veljali za izrazite favorite, peti pa je bil predstavnik Italije.

