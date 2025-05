Razkrili, koliko točk je v polfinalu Evrovizije dobila Slovenija

Slovenski predstavnik Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left je v torkovem polfinalu pesmi Evrovizije, ki je potekala v Baslu v Švici, prejel 23 točk, kar žal ni bilo dovolj za uvrstitev v finale.

Zmagovalec pesmi Evrovizije Avstrijec JJ je za svoj nastop v finalu skupno prejel 436 točk, Izrael, ki se je uvrstil na drugo mesto, 357 točk, točko manj pa je dobila tretjeuvrščena Estonija.

Kako se je odrezala Slovenija?

Slovenski predstavnik Klemen Slakonja se s pesmijo How Much Time Do We Have Left v torkovem polfinalu ni uspel uvrstiti v finale. Organizatorji so sporočili, da je prejel 23 točk in se skupaj z Belgijo uvrstil na 13. mesto. Za njima so bili na 15. mestu samo še predstavniki Azerbajdžana. Slakonji so osem točk podelili gledalci iz San Marina, šest s Hrvaške, tri iz Estonije, dve iz Azerbajdžana in po eno občinstvo iz Ukrajine, Norveške, Cipra in Albanije.

Slovensko občinstvo na drugi strani pa je največ točk (12) namenilo hrvaškemu predstavniku Marku Bošnjaku, ki je bil v torkovem polfinalu na 12. mestu in je prejel skupno 28 točk. Deset točk so Slovenci podelili Cipru, osem Ukrajini, sedem Albaniji, šest Nizozemski, pet Islandiji, štiri Švedski, tri Portugalski, dve Norveški in eno Estoniji. V sobotni veliki finale se iz torkovega polfinala ni uspelo uvrstiti še ciprskemu predstavniku Theu Evanu, ki je končal na 11. mestu, za uvrstitev pa sta mu zmanjkali samo dve točki. Najbolje se je sicer odrezala Ukrajina, ki je prejela 137 točk, pred drugouvrščeno Albanijo in Nizozemsko na tretjem mestu.

Vse jugoslovanske države brez finala

Daleč od uvrstitve v finale sta bili tudi Črna gora in Srbija, ki sta nastopili v drugem polfinalu. Srbski predstavnik Princ je končal na 14. mestu in od občinstva prejel 28 točk, črnogorska predstavnica pa je bila z 12 točkami zadnja. Brez finala so ostale tudi Avstralija, Češka, Irska in Gruzija, medtem ko je največ točk občinstva, tako kot v sobotnem finalu, prejela izraelska predstavnica Juval Rafael. Zmagovalec letošnje Evrovizije se je v polfinalu uvrstil na peto mesto in dobil 104 točke.