Novi napadi: ubitih več kot trideset ljudi, med njimi polovica otrok

8.25 V izraelskih napadih na Gazo na desetine mrtvih, med njimi veliko otrok

Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, je bilo 22 ljudi ubitih v izraelskem napadu na šotorišče v Al-Mavasiju na jugu Gaze, v katerem živijo palestinski begunci.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so okrepljeni napadi, ki so samo v petek terjali več kot sto palestinskih življenj, začetek nove ofenzive v Gazi. Smrtonosno obstreljevanje enklave se nadaljuje tudi danes.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev oktobra 2023, je po zadnjih podatkih doslej terjala več kot 53 tisoč življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne ustanove.