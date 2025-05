Izraelska vojska je danes sporočila, da so okrepljeni napadi, ki so samo v petek terjali več kot sto palestinskih življenj, začetek nove ofenzive v Gazi. Smrtonosno obstreljevanje enklave se nadaljuje tudi danes.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



9.24 Izrael sprožil novo ofenzivo v Gazi

Po več kot 19 mesecih napadov na Gazo in več kot dveh mesecih popolne blokade dobav vsakršne pomoči v razdejano enklavo je izraelska vojska danes napovedala "širitev boja" v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namen okrepljene ofenzive bo izpolnitev vseh vojnih ciljev, vključno z osvoboditvijo ujetnikov in uničenjem palestinskega gibanja Hamas, so v izjavi sporočile izraelske sile. Vojska namerava tudi zasesti območja v enklavi.

V okrepljenih napadih na Gazo je bilo tako v četrtek kot v petek ubitih več kot sto ljudi. Prebivalstvo se poleg tega zaradi izraelske blokade pomoči sooča s hudim pomanjkanjem.

Napadi se po poročanju katarske televizije Al Jazeera nadaljujejo. Po podatkih zdravstvenih virov je bilo v današnjem obstreljevanju ubitih najmanj 13 ljudi.

Mednarodna organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je v sredo Izrael obtožila, da je v Gazi ustvaril "pekel na Zemlji".

Organizacija za človekove pravice Human Rights watch (HRW) pa je izraelsko popolno blokado Gaze v četrtek označila za orodje za iztrebljanje. V izjavi je zapisala še, da bi načrt izraelske vlade, da uniči vse, kar je ostalo od civilne infrastrukture v Gazi, in palestinsko prebivalstvo skoncentrira na majhnem območju, pomenil odvratno stopnjevanje stalnih zločinov proti človeštvu, etničnega čiščenja in dejanj genocida.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev oktobra 2023, je po zadnjih podatkih doslej terjala več kot 53 tisoč življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.

Južna Afrika je proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) nedolgo po začetku napadov sprožila tožbo, v kateri Izraelu očita kršitve konvencije o preprečevanju genocida. Dogajanje v Gazi so kot genocid označile tudi številne mednarodne človekoljubne organizacije in strokovnjaki Združenih narodov.