6.58 Zadnja bolnišnica za zdravljenje raka v Gazi ne deluje več

Zaprtje bolnišnice pri Han Junisu po navedbah Tedrosa onemogoča "izvajanje ključnih storitev, kot so nevrokirurgija, kardiologija in zdravljenje raka, ki jih drugje v Gazi ni mogoče dobiti".

European #Gaza Hospital is no longer functional after an attack on 13 May left it severely damaged and inaccessible.



After being there yesterday. @WHO reached the hospital again today to relocate one international Emergency Medical Team—who continued working through the… pic.twitter.com/1gJm66QcUl