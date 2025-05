London prekinil pogajanja z Izraelom. Na zagovor poklical veleposlanico.

Združeno kraljestvo je prekinilo pogajanja z Izraelom o novem sporazumu o prosti trgovini in uvedlo nove sankcije proti naseljencem na Zahodnem bregu, je danes izjavil britanski zunanji minister David Lammy. Razmere v Gazi so nevzdržne, je opozoril in dodal, da je London na pogovor poklical izraelsko veleposlanico.

Združeno kraljestvo je prekinilo pogajanja z izraelsko vlado o novem prostotrgovinskem sporazumu, je v spodnjem domu parlamenta dejal David Lammy in poudaril, da je bilo to potrebno zaradi dejanj vlade premierja Benjamina Netanjahuja, poroča britanski BBC.

Razmere v Gazi so nevzdržne, čas je za končanje blokade humanitarne pomoči za palestinsko prebivalstvo, je opozoril Lammy. "Blokiranje pomoči, širjenje vojne, zavračanje pomislekov prijateljev in partnerjev je neopravičljivo in se mora končati," je poudaril.

Britansko zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo izraelsko veleposlanico v Združenem kraljestvu Cipi Hotoveli. Kot je dejal Lammy, ji bo minister za Bližnji vzhod Hamish Falconer povedal, da je bila "enajsttedenska blokada pomoči Gazi kruta in neopravičljiva".

London grozi z novimi ukrepi

Opozoril je, da vojna v Gazi škoduje odnosom Združenega kraljestva in Izraela, ter napovedal, da bo vlada zaradi nasilja na Zahodnem bregu uvedla sankcije proti trem posameznikom in štirim subjektom.

Pri tem je zagrozil, da bo britanska vlada sprejela nadaljnje ukrepe, če bo Izrael nadaljeval ofenzivo v Gazi in ne bo zagotovil neoviranega zagotavljanja pomoči Palestincem.

"Kljub našim prizadevanjem se grozljiva dejanja in retorika izraelske vlade nadaljujejo," je dejal Lammy in dodal, da s tem Netanjahujeva vlada "spodkopava interese izraelskega ljudstva in škoduje podobi države Izrael v očeh sveta".

Izrael je v prvem odzivu na britanske ukrepe sporočil, da zavrača "pritisk od zunaj", poroča francoska tiskovna agencija AFP.