Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na zasedanju skupine podpornic uresničitve rešitve dveh držav Izraela in Palestine v Madridu pozvala k ukrepanju, saj po njenem mnenju besede ne prinašajo miru v Gazi. "Če bomo ostali le pri besedah, čez leto dni preživelih Palestincev v Gazi ne bo več," je med drugim dejala.

Grobe kršitve mednarodnega prava

Kot je poudarila Fajon, se mora vojna v Gazi nemudoma končati. Po njenih besedah je treba okrepiti mednarodni poziv k takojšnjemu miru, humanitarna in medicinska pomoč pa morata doseči civiliste v Gazi. "Nasprotujemo nezakoniti širitvi Izraela v Gazo, škandal je, čemur smo priča danes," je dejala.

Opozorila je, da v Gazi ljudje umirajo zaradi lakote in da gre za grobe kršitve mednarodnega prava. Kot je dodala, odločno zavrača odtegnitev humanitarne pomoči kot orožja in kot vzvoda za politične cilje, saj so ljudje v Gazi izstradani, so še zapisali.

"Zaostriti moramo ukrepanje zoper izraelske naseljence in vlado in zagrabiti trenutek, da nadaljujemo s priznanji Palestine kot edinim jamstvom za varnost Izraelcev in Palestincev in mirno sobivanje obeh z ramo ob rami!" je zbranim dejala Fajon. Poudarila je še, da bi bilo nujno ukrepati zoper Izrael, s sankcijami, embargom na orožje in pregledu pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

V skupni izjavi štirih držav so se ministri zavezali k uresničitvi dveh držav in načelu, da lahko le celostna, ozemeljsko povezana palestinska država z mednarodno priznanimi mejami, ki obsegajo Gazo in Zahodni breg ter z glavnim mestom Vzhodni Jeruzalem, v celoti zadosti narodnim težnjam ter potrebam po miru in je jamstvo varnosti tako za Palestince kot Izraelce. "Ni le moralno prav, pač pa je zdaj pravi, spodbudni trenutek, da obnovimo vsa ta prizadevanja," so še poudarili v izjavi.

Cilj so dejanski ukrepi

Globalno zavezništvo za uresničitev rešitve dveh držav je sicer nastalo septembra 2023 z željo, da bi prešli od deklarativne podpore k dejanskim ukrepom. V luči prihajajoče mednarodne konference na visoki ravni za mirno rešitev palestinskega vprašanja in uresničitev rešitve dveh držav junija v New Yorku je Španija predlagala razširitev madridske skupine na druge dejavne članice mednarodne skupnosti. Tako se je v Madridu zbralo več kot 20 udeležencev, predstavnikov držav in organizacij.