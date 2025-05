Slovenija se je od pridružitve Združenim narodom utrdila kot močan glas, ki opozarja na kršitve mednarodnega prava, je na današnji slovesnosti ob dnevu diplomacije povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob priložnosti je nekdanjemu veleposlaniku in zunanjemu ministru Borisu Frlecu kot prvemu podelila priznanje za življenjsko delo v diplomaciji.

Dan diplomacije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) obeležujejo v spomin na 22. maj 1992, ko je Slovenija postala članica Združenih narodov.

"Več kot 30 let pozneje lahko rečem, da smo vsa ta leta zelo uspešno krepili svoj glas v svetu, krepili vrednote demokracije, mednarodnega prava, človekovih pravic in ugled Slovenije," je povedala Fajon in zbranim diplomatom čestitala.

Opozorila je na veliko število konfliktov po svetu, vključno z vojnama v Ukrajini in Gazi, in ocenila, da se današnji svet bolj naslanja na pravila moči kot na moč pravil.

"Čeprav smo v Organizacijo združenih narodov vstopali z optimizmom, pa moramo danes žal priznati, da je kljub plemenitim namenom njenih ustanoviteljev organizacija pri svojem delovanju zgolj zelo omejeno uspešna," je dejala.

Prvo priznanje za življenjsko delo

Medtem Slovenija po njenih besedah svoja prizadevanja po učinkovitem multilateralizmu zelo aktivno uresničuje, med drugim v okviru Varnostnega sveta ZN. "Utrdili smo se kot močan glas, ki argumentirano opozarja na kršitve mednarodnega prava, humanitarnega prava in človekovih pravic," je poudarila in dodala, da bo drža Slovenije takšna tudi v prihodnje.

Ob priložnosti je ministrica podelila prvo priznanje za življenjsko delo v diplomaciji, namenjeno posameznikom, ki so pomembno prispevali k razvoju slovenske diplomacije in krepitvi ugleda Slovenije na mednarodnem parketu.

Prejel ga je nekdanji veleposlanik ter zunanji minister Boris Frlec, ki je leta 1984 postal podpredsednik izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, pet let pozneje pa je bil imenovan za veleposlanika nekdanje Jugoslavije v Zvezni republiki Nemčiji.

Po osamosvojitvi se je v Bonn vrnil kot veleposlanik samostojne Slovenije. Pozneje je bil tudi veleposlanik v Haagu in vodja projektne skupine za predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

"Priznanje ni le osebno, pripada tudi številnim sodelavcem, s katerimi sem imel na tej poti čast sodelovati," je med drugim povedal danes 89-letni nekdanji diplomat.