Fajon: Slovenija upa, da si bo štajerska deželna vlada glede himne premislila

Slovenska zunanja ministrica, ki se je v petek mudila na obisku na Dunaju, je v danes objavljenem pogovoru za APA med drugim spregovorila o dvostranskih odnosih. Na vprašanje glede načrtov vlade na avstrijskem Štajerskem, da himno z naslovom Dachsteinska pesem (Dachsteinlied), vpiše v deželno ustavo, je dejala: "Upam, da si bodo pred glasovanjem (v deželnem parlamentu) še premislili."

Načrti štajerske deželne vlade, na čelu katere so skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), po mnenju Fajon ne koristijo nikomur. "Živimo v zelo napetem geopolitičnem okolju in potrebujemo dobre sosedske odnose ter poteze, ki koristijo obema narodoma," je dejala ministrica.

Ob tem je poudarila, da je Slovenija svoje obžalovanje zaradi te namere Avstriji sporočila po diplomatski poti. "O tem sem se v petek na srečanju pogovarjala tudi s kolegico Beate Meinl-Reisinger in videli bomo, kaj se bo zgodilo, ko bo prišlo do glasovanja," je dejala Fajon, ki je ob tem pojasnila, da to vprašanje sicer ni bila najpomembnejša tema njenega obiska na Dunaju.

Težnje, ki obremenjujejo meddržavne odnose

Po mnenju opazovalcev to vprašanje obremenjuje tudi dolgoletno sodelovanje med Slovenijo in avstrijsko Štajersko, navaja APA.

Po besedah Fajon je naslednje srečanje skupnega odbora Slovenije in avstrijske Štajerske predvideno za jesen. "Do takrat imamo čas, da vidimo, kakšni bodo naslednji koraki," je še dejala.

V skladu z načrti štajerske deželne vlade, ki jo po novembrskih volitvah sestavljata FPÖ in ljudska stranka (ÖVP), bi morali himno Dachsteinlied zapisati v deželno ustavo. Himna je sporna zaradi besedila, ki izvira iz 19. stoletja in opeva tudi ozemlje avstrijske Štajerske, ki da se razteza do bregov Save in Drave, na območje današnje Slovenije, pri čemer za tamkajšnje prebivalstvo po poročanju APA uporablja zastarel izraz Vendi.