Medtem ko se v Avstriji nadaljujejo težavna pogajanja o oblikovanju vlade med desničarskimi svobodnjaki (FPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP), iz vrst socialdemokratov (SPÖ) in Zelenih prihajajo pozivi ÖVP, naj pogajanja konča. Po poročanju medijev naj bi FPÖ in ÖVP sicer uspeli zbližati stališča glede razdelitve resorjev, a drugod razlike ostajajo.

Vodja socialdemokratov (SPÖ) Andreas Babler in šef Zelenih Werner Kogler sta v nedeljo zvečer pozvala ljudsko stranko, naj prekine pogajanja s svobodnjaki in znova začne pogovore s SPÖ in morda še s katero tretjo stranko, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Babler je na avstrijski televiziji ORF poudaril, da gre za prevzemanje odgovornosti. "Naša roka je iztegnjena," je dejal v ponudbi ÖVP in opozoril, kaj je na kocki. "Namreč, da bi lahko vodja skrajno desne stranke s pomočjo ÖVP postal kancler," je dodal. "Nikoli ni prepozno, da se obrnete nazaj," pa je ljudsko stranko pozval Kogler.

Tudi liberalni Neos, ki je v začetku januarja prvi zapustil tristranske pogovore o oblikovanju vlade z ÖVP in SPÖ, bi bil pripravljen na nove pogovore, je povedal predstavnik stranke Sepp Schellhorn in izrazil pripravljenost na kompromise, poroča APA.

Pogajanja med svobodnjaki Herberta Kickla in ljudsko stranko pod vodstvom Christiana Stockerja, ki naj bi po poročanju medijev zaradi razhajanj pri nekaterih vprašanjih, med drugim glede razdelitve resorjev, prejšnji teden zastala, naj bi se danes nadaljevala.

Jabolko spora ostaja notranje ministrstvo

Kot poroča APA, naj bi FPÖ in ÖVP naredili korak naprej pri razdelitvi ministrskih položajev. Svobodnjaki naj bi pogajalski partnerici ponudili zunanje ministrstvo, s čimer bi ta v prihodnje dobila tudi pristojnosti v zvezi z EU.

Jabolko spora še naprej ostaja vprašanje vodenja ministrstva za notranje zadeve, ki si ga želijo svobodnjaki skupaj s finančnim ministrstvom, kar pa naj bi bilo za ÖVP "nesprejemljivo", je izvedela APA.

Razhajanja so bila nazadnje tudi glede vprašanja ukinitve prispevka za javno radiotelevizijo ORF in sodelovanja pri nabavi sistema protiraketne obrambe Sky Shield.

Kljub nekaterim razlikam pa po poročanju APA ne gre povsem izključiti, da bi se med strankama lahko zgodil dogovor, s čimer bi Kickl lahko postal prvi svobodnjak na čelu avstrijske vlade.

Predstavniki FPÖ in ÖVP so v začetku januarja začeli koalicijska pogajanja o oblikovanju nove vlade po septembrskih volitvah, iz katerih so kot najmočnejša stranka izšli Kicklovi svobodnjaki. Pred tem so propadli pogovori med ÖVP, socialdemokrati in Neosom.