Na avstrijskem Koroškem prepovedali mobilnike v šolah

Na avstrijskem Koroškem so uveljavili napovedano prepoved mobilnih telefonov v ljudskih šolah. Za šolstvo pristojne deželne oblasti so v sredo vsem šolam posredovale ustrezen odlok, katerega namen je preprečiti uporabo telefonov med poukom in odmori, dopušča pa izjeme za specifične učne vsebine. Šole poziva, naj navodila vključijo v šolski red.