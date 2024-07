V Italiji bodo z novim šolskim letom v učilnicah prepovedani telefoni, je razvidno iz danes objavljene uredbe ministrstva za izobraževanje. Še vedno pa bo dovoljena uporaba tablic in računalnikov, ampak le ob dovoljenju učitelja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara je danes objavil uredbo, v kateri prepoveduje telefone v učilnicah, tudi ko bi jih uporabljali za namene pouka. Poleg tega je ukazal še ponovno uvedbo šolskega koledarja, v katerega se ročno vnašajo vse naloge.

"Naše otroke moramo spet navaditi na pisalo in papir," je dejal minister. Prepričan je, da bodo na tak način tudi starši lažje sledili dogajanju v šoli.

V italijanskih šolah sicer že leta velja prepoved telefonov, a so pravila vmes omilili in jih niso več strogo upoštevali. Tovrstne prepovedi med drugim že veljajo v Franciji, na Nizozemskem, Švedskem in Finskem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.