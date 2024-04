Koliko ur dnevno preživite s telefonom v roki?

Pametne naprave danes igrajo veliko vlogo. Služijo kot virtualna zbirališča, viri zabave in informacij ter izobraževalnih vsebin. Čeprav povečujejo povezljivost in produktivnost ter nam na številne načine olajšajo vsakdanja opravila, sta pri njihovi uporabi potrebna zmernost in postavljene mej, da si zagotovimo zdrav in pozitiven način krmarjenja v nenehno spreminjajočem se digitalnem svetu.

Prekomerna raba pametnih naprav ni le težava mlajše generacije

Preden se potopimo v nasvete, kako zmanjšati čas, preživet pred zasloni, se spomnimo, da so naše naprave le orodje. Ključnega pomena je uravnotežiti njihovo uporabo, da ne prevzamejo nadzora nad našim vsakdanom.

Foto: Shutterstock

Pomagamo si lahko z aplikacijami, ki omogočajo nastavitev časovnih omejitev za določene aplikacije ali celoten telefon. Takšne aplikacije spremljajo uporabo in nas opozorijo, ko dosežemo določeno časovno omejitev. Ko iščemo zabavo ali čakamo nekje v vrsti, razmislimo o alternativnih dejavnostih, namesto da se zatekamo k telefonu.

Med udeležbo v prometu ne uporabljajmo telefona, prav tako bodimo pozorni na cesto in okolico, ko hodimo po prometnih površinah. Ko se družimo, dvignimo pogled iz zaslona in se pogovarjajmo z ljudmi okoli sebe. Če imamo otroke ali mlajše družinske člane, bodimo pozorni na vsebino, ki jo uporabljamo na svojih napravah. Spodbujajmo izbiro kakovostnih vsebin, ki omogočajo učenje in razvoj.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona. Foto: Shutterstock

Šest nasvetov za starše, ki spodbujajo pametno rabo digitalnih tehnologij

1. Naredite družinski načrt uporabe digitalnih naprav Pri Telekomu Slovenije so skupaj s podjetjem Logout pripravili družinski načrt rabe zaslonov, ki ga priporočajo vsem članom družine, saj spodbuja zmerno in varno rabo naprav. Ob tem si vzemite čas za pogovor in razlago ter se skupaj z otroki dogovorite, kako bo vaša družina od zdaj naprej uporabljala naprave in internet. Družinski načrt rabe zaslonov prenesite tukaj.

"Večkrat si privoščimo nekaj ur ali dan brez zaslonov. Določimo uro v dnevu, ko vsi družinski člani zaslone ugasnemo," priporočajo slovenski pediatri."

Preverite smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki jih priporočajo slovenski pediatri. Foto: Nacionalne smernice rabe zaslonov

2. Sodelujte in se izobražujte

Tehnologija se nenehno spreminja, zato je dobro, da ste na tekočem s tem, kaj vaš otrok uporablja in kako deluje. Aplikacije in igre preizkušajte skupaj z otroki ter upoštevajte priporočila PEGI. Otroke seznanite s primeri spletnega ribarjenja (phishing) in s slabimi nameni uporabnikov lažnih profilov (npr. "grooming", nasilje …). Pojasnite tudi, kako ustvariti močno geslo.

Otroci med 10. in 12. letom postanejo bolj samostojni, zato je pomembno ozaveščanje o varni rabi interneta in pomenu uravnotežene rabe zaslonov, kar vključuje razumevanje tveganj in vzpostavljanje zdravih digitalnih navad. Foto: Shutterstock

3. Sklenite pogodbo o uporabi naprave Ko otrok dobi svoj prvi mobitel, z njim sklenite Prvo pogodbo, ki omogoča, da skupaj določite čas in vsebine, ki jih spremlja v svojem prostem času, ter se pogovorite o pravilih uporabe aplikacij in aktivnosti na spletu. Prva pogodba spodbuja zmerno in odgovorno rabo naprav in interneta. Prvo pogodbo prenesite tukaj.

4. Uporabljajte spletne filtre

Na domačem omrežju in napravah, s katerimi brskate po spletu, nastavite filtre, ki otrokom onemogočajo dostop do sumljivih strani in neprimernih vsebin. Omejite in spremljajte otrokov čas za zaslonom (mobitel, računalnik, televizor). Na televizorju pa nastavite ločen profil za otroka.

Starševski nadzor vam lahko pomaga pri načrtovanju in omejevanju časa, ki ga otrok preživi na internetu. Foto: Shutterstock

Vključite storitev Varen splet, ki je namenjena preventivni zaščiti omrežja in naprav, s katerimi dostopamo do interneta. Zagotavlja blokiranje neprimernih vsebin in nudi zaščito naprav pred spletnimi grožnjami. Tako lahko starši nadzorujete spletno vsebino, do katere imajo otroci dostop. Možnost nastavitev časovnih omejitev za uporabo interneta pa staršem omogoča spodbujanje zmerne rabe pri otrocih. Varen splet vključite tukaj.

5. Bodite pametno prisotni na družbenih omrežjih

Bodite otroku zgled pri uporabi družbenih omrežij, spoštljivem vedenju in deljenju lastnih vsebin. Otroku razložite primernost obnašanja na spletu in deljenja zasebnih informacij in fotografij. Prav tako je smiselno ustvariti enotno fronto z drugimi odraslimi, ki sodelujejo v življenju vašega otroka.

S svojimi otroki ste tudi na družbenih omrežjih lahko prijatelji, a jih ob tem ne nadzorujte. Foto: Shutterstock

6. Imejte redne in odprte pogovore

Če vam otrok zaupa neprijetno novico, ostanite mirni. Ne kaznujte njihove naivnosti, spodbujajte njihovo radovednost in jim razložite stvari, ki jih zanimajo. V komunikaciji ne bodite čustveno manipulativni. Delite tudi svoje skrbi glede uporabe določene aplikacije.