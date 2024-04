Varnost na pametnih telefonih: kako zaščititi svoje podatke?

V dobi, ko pametni telefoni niso le nepogrešljivi pripomočki, ampak tudi shramba za naše najbolj osebne podatke, je varnost postala ključna skrb. Od fotografij in sporočil do bančnih podatkov in gesel – naši telefoni hranijo informacije, ki jih ne želimo deliti z drugimi.

Foto: Samsung

Zakaj je varnost na pametnih telefonih pomembna?

Zaradi nenehnega napredka tehnologije in vse večje povezanosti naših naprav so pametni telefoni postali tarče kibernetskih napadov. Virusi, zlonamerna programska oprema, phishing in drugi varnostni vdori lahko ogrozijo vaše osebne podatke. Zato je ključnega pomena, da sprejmemo korake za zaščito svojih naprav.

1. Uporabite močna in edinstvena gesla.

To je prvi in najpomembnejši korak pri zagotavljanju varnosti. Uporabite kombinacijo črk, številk in posebnih znakov, da ustvarite geslo, ki ga ni lahko uganiti. Izogibajte se ponavljanju gesel med različnimi računi.

2. Aktivirajte dvostopenjsko avtentikacijo (2FA).

Ta dodatna plast varnosti zahteva drugo obliko verifikacije poleg gesla, kot je SMS-sporočilo ali obvestilo v aplikaciji, kar znatno zmanjšuje tveganje nepooblaščenega dostopa.

Foto: Samsung

3. Redno posodabljajte operacijski sistem in aplikacije.

Proizvajalci telefonov in razvijalci aplikacij redno izdajajo posodobitve, ki vključujejo varnostne popravke. Vzdrževanje posodobljene naprave je ključno za zaščito pred znanimi varnostnimi ranljivostmi.

4. Bodite previdni pri prenosu aplikacij.

Prenesite aplikacije samo iz uradnih trgovin, kot je Google Play Store, in preverite ocene ter mnenja drugih uporabnikov. Bodite pozorni na dovoljenja, ki jih aplikacija zahteva ob namestitvi.

5. Uporabite varnostno programsko opremo.

Varnostna programska oprema lahko pomaga zaščititi vaš telefon pred virusi in zlonamerno programsko opremo. Nekatere naprave Galaxy A serije že vključujejo prednameščeno varnostno programsko opremo. Če imate telefon, ki je nima, razmislite o namestitvi ene iz zaupanja vrednega vira.

Foto: Samsung

6. Varnostne kopije podatkov

Redno ustvarjajte varnostne kopije svojih podatkov. V primeru izgube ali kraje telefona boste tako lahko obnovili svoje podatke.

7. Bodite pozorni na povezave Wi-Fi in Bluetooth.

Ne povezujte se z nezaščitenimi javnimi Wi-Fi mrežami in izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, saj lahko napadalci izkoristijo te povezave za dostop do vaših podatkov.

Za varnost bo dobro poskrbljeno, če izberete enega izmed telefonov Samsung Galaxy A serije, Galaxy A55 5G ali Galaxy A35 5G, ki ponujata različne vgrajene varnostne funkcije, kot so prepoznavanje obraza in čitalci prstnih odtisov, ki dodatno povečujejo varnost naprave. Serija uvaja tudi Samsung Knox Vault (Knox Trezor), vrhunsko varnostno rešitev, ki ščiti vaše osebne podatke pred nepooblaščenimi dostopi. S Knox Vault, ki je bil prej na voljo le v premium modelih telefonov, lahko brez skrbi raziskujete digitalni svet, vedoč, da so vaši podatki varni.

Za raziskovanje vam bo v pomoč 16,83-centimetrski (6,6-palčni) Super AMOLED zaslon pri obeh modelih, ki omogoča boljšo preglednost ter izjemno izkušnjo pri igranju mobilnih iger in brskanju po spletu. Tehnologija Vision Booster pa dodatno zagotavlja, da je zaslon jasen in svetel v vseh svetlobnih pogojih, kar še izboljša izkušnjo gledanja, z boljšo preglednostjo in živimi barvami.

Telefoni serije Galaxy A niso le varni pred virtualnimi grožnjami, ampak so tudi oblikovani, da vzdržijo fizične izzive vsakdanjega življenja. S certifikatom IP68 za odpornost proti vodi in prahu Galaxy A telefoni zagotavljajo, da so vaše naprave varne in zaščitene, ne glede na to, kam vas zanese vaša pustolovščina.

Varnost na pametnih telefonih je nenehno razvijajoče se področje, saj se napadalci neprestano prilagajajo in iščejo nove načine za dostop do naših podatkov. Z aktivnim pristopom k varnosti in rednim izvajanjem priporočenih ukrepov lahko uporabniki telefonov serije A znatno zmanjšajo tveganje za varnostne grožnje. Vaš telefon so vrata v vaš digitalni svet – poskrbite, da bodo ta vrata varno zaklenjena.

Izjemno! Še več prostora Ob nakupu Samsung Galaxy A55 5G ali Galaxy A35 5G se odpirajo vrata v svet, kjer je organizacija in produktivnost vodilo. Ne le, da boste lastnik oziroma lastnica najnovejše mobilne tehnologije, hkrati lahko pridobite šestmesečno brezplačno storitev Microsoft 365 Basic in prejmete prostor za shranjevanje v oblaku, varno e-pošto brez oglasov ter dostop do Microsoftove podpore. Več o ponudbi, ki velja med 29. 3. in 30. 6. 2024, preberite na spletni strani Samsung.

