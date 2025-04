"Sporočila sem, da smo pripravljeni in da bomo naše zaveze glede dveh odstotkov verjetno izpolnili bistveno prej, kot smo načrtovali," je na novinarski konferenci po zasedanju povedala Fajon.

Spomnila je, da ministrstvo za obrambo v sodelovanju s kabinetom predsednika vlade pripravlja strateški dokument, kako posodobiti Slovensko vojsko do leta 2040. V tem načrtu bo predvidoma določeno, kako bo Slovenija pospešila zviševanje proračunskih izdatkov.

Bomo načrt dosegli že prihodnje leto?

Trenutni načrt predvideva, da bi cilj dveh odstotkov BDP za obrambo dosegli leta 2030, po novem pa bi se lahko to po neuradnih informacijah zgodilo že prihodnje leto.

"To so zelo občutljive stvari, o katerih moramo pravilno komunicirati, in se predvsem preudarno in razumno odločati. Tako da jaz bi rekla, da ni nobene histerije, ni nobenih hudih pritiskov, je pa zavedanje, da moramo narediti več," je še povedala o razpravi o povečanju izdatkov v Sloveniji.

Državni sekretar ZDA zvišanja izdatkov na pet odstotkov BDP ni omenjal

V okviru zavezništva Nato se medtem po njenih besedah pogajanja o novem cilju glede izdatkov, ki naj bi ga na junijskem vrhu potrdili voditelji članic, še niso začela. Dodala je, da ameriški zunanji minister v razpravah na zasedanju ni omenjal zvišanja izdatkov na pet odstotkov BDP, potem ko je v četrtek pred zasedanjem v izjavi za medije dejal, da bi se morale vse članice Nata zavezati k izpolnitvi tega cilja.

Povedala je še, da je ob robu zasedanja z Rubiem, ki se je srečanja udeležil prvič, tudi na kratko spregovorila.

"Sporočila sem mu, da Slovenija v Varnostnem svetu ZN potrebuje partnerja, sogovornika, ki bo zagovarjal mednarodno pravo, ustanovno listino Združenih narodov in da bi bilo v tem oziru zelo dobro in pomembno tudi najino srečanje. Oba sva izrazila interes, da se to tudi kmalu zgodi," je dejala o pogovoru z Rubiem.

Ameriški državni sekretar je ministrskim kolegom predstavil tudi svoj pogled na pogovore o miru v Ukrajini, o katerem so po navedbah Tanje Fajon govorili več kot na zadnjem zasedanju.

Izrazila je upanje, da bo tovrstnih aktivnosti v prihodnjih tednih in mesecih še več, pri čemer pa bosta za pogajalsko mizo sedeli tudi Ukrajina in Evropa.