Turistične atrakcije, nad katerimi so turisti najbolj razočarani

Nad katerimi znamenitostmi se turisti najbolj pritožujejo, je raziskala revija GQ. Na spletni strani TripAdvisor so analizirali 80 tisoč negativnih ocen znanih krajev po svetu in ugotovili, katere znamenitosti so v preteklih letih prejele največ pritožb. Kar tri znamenitosti od desetih se nahajajo v Združenem kraljestvu.

Seznam znamenitosti, nad katerimi so turisti najbolj razočarani:

Hollywoodska aleja slavnih v Los Angelesu (Kalifornija) Versajska palača (Francija) Stonehenge v Wiltshiru (Združeno kraljestvo) Napis Hollywood v Los Angelesu (Kalifornija) Big Ben v Londonu (Velika Britanija) Bela hiša v Washingtonu DC (Washington) Poševni stolp v Pisi (Italija) Empire State Building v New Yorku (ZDA) Piramide v Gizi (Egipt) Buckinghamska palača v Londonu (Velika Britanija)

Na prvem mestu najdemo Hollywoodsko alejo slavnih

Na vrhu lestvice je Hollywoodska aleja slavnih, ki se nahaja v Los Angelesu. Gre za javni spomenik hollywoodskih zvezd, ki se razteza preko 15 križišč vzdolž avenij Hollywood Boulevard in Vine Street. Za vstop boste odšteli nekaj več kot 30 dolarjev, kar je približno 29 evrov.

Kar 20 odstotkov vseh ocen na TripAdvisorju ima samo eno ali dve zvezdici. Večina pritožb se nanaša predvsem na pomanjkanje čistoče.

Eden izmed turistov je zapisal: "Sploh ni tako, kot sem pričakoval. V resnici je tam kup brezdomcev, ki urinirajo in iztrebljajo po celotni ulici."

Hollywoodsko alejo slavnih sestavlja 2.500 peterokrakih zvezd, vdelanih v tlakovce pločnikov, v dolžini 2,1 kilometra. Foto: Pexels

Druga na seznamu je Versajska palača

Versajska palača se nahaja tik pred Parizom. Gre za rezidenco francoskih kraljev Ludvika XIV., Ludvika XV. in Ludvika XVI. Palača stoji na 11 hektarjih zemljišč in je obkrožena z 815 hektarji vrtov oziroma parkov. Sicer velja za posebej okrašeno in veličastno mesto, ključni očitki gostov pa so, da je obiskovalcev bistveno preveč, vstopnina je predraga (26 dolarjev ali 25 evrov), vrtovi pa so slabo vzdrževani.

Na spletni strani TripAdvisor je eden izmed obiskovalcev palače zapisal: "Popolnoma zapravljeno jutro. Palača je postala tipično turistično mesto in stroj za ustvarjanje denarja. Čakalne vrste so povsod in nikogar ni, ki bi množico poskušal nadzirati. V notranjosti je bila takšna gneča, da je bilo nepregledno, neprijetno in celo nevarno. Ko si enkrat v notranjosti, si obtičal. Ne vidiš nič drugega kot množico, ki se premika po prostorih. Kar se tiče vrta, pa bi ga bilo lepo videti, a je bila vrsta za vstop kljub temu, da smo vstopnice kupili v predprodaji, neskončno dolga. Zato smo se le obrnili in odšli proti mestu. Nikoli več! Sramotno."

Versajska palača je postala simbol vrhunca francoske monarhije. Foto: Pexels

Na tretjem mestu je angleška znamenitost Stonehenge

Turisti so nezadovoljni tudi s starodavno znamenitostjo Stonehenge v Združenem kraljestvu, ki jo najdemo na tretjem mestu. Gre za kamnito gradnjo iz prazgodovine, ki je videti kot zmešnjava pokončnih in prekucnjenih kamnov, iz zraka pa njegova oblika postane bolj jasna.

Ta atrakcija se sooča s pritožbami, ki segajo od visoke vstopnine do osupljive preprostosti. "Kot Angleža me je zelo sram, kako upravljajo z angleško dediščino. Bistveno jim je le, da zaslužijo denar. Parkirišče stane pet funtov (približno šest evrov), vstop pa 24,95 funta (29 evrov) za odraslo osebo. To je sramotno. Zakaj je bil center za obiskovalce zgrajen tako daleč stran od znamenitosti, ne vem. To je celih 40 minut hoje v eno stran od dejanskih kamnov. Predvidevam, da so to storili z namenom, da bi izkušnja trajala malce več kot deset minut, kolikor je potrebno, da si kamne dejansko ogledaš. Kamnom se v bistvu niti ne smeš približati. Držijo te daleč stran za žico, kjer so uradni stražarji, ki preprečujejo, da bi kdo stopil na sveto travo. Tudi razstava je hec. Zelo malo je informacij o tem, kako in zakaj so kamni tam sploh postavljeni. Veliko prostora je namenjenega predvsem trgovini, kjer prodajajo spominke brez vrednosti. Kdo na svetu kupi rokavice za pečico Stonehenge? Dediščina naših narodov je naša in tem šaljivcem ne bi smeli prepuščati, da si z denarjem polnijo žepe," je zapisal eden izmed obiskovalcev.

Stonehenge je niz koncentričnih krogov iz nasute zemlje, ki je sestavljen iz manjših in večjih kamnov Foto: Pexels

Hollywoodski znak je četrta najbolj kritizirana atrakcija

Sloviti napis Hollywood, sestavljen iz 13 metrov visokih belih črk, ki gleda na Los Angeles, je ameriška kulturna ikona. Ocene na TripAdvisorju pa pravijo, da ne izgubljajte časa, da bi se temu znaku preveč približali: "Veliko bolj spodobno sliko boste dobili, če se peljete le mimo. Šli smo namreč na priporočeno točko za fotografiranje, kamor smo se vozili zelo dolgo, parkirišče je bilo popolnoma zabito in hoje je bilo preveč. Slike od tam niso bile nič boljše od tistih, ki bi jih lahko posneli s ceste."

Beseda Hollywood je zapisana s 13 metrov visokimi belimi črkami. Foto: Pexels

Na petem mestu je londonski Big Ben

Big Ben je bil prvotno vzdevek zvona ure na severnem koncu Westminstrske palače v Londonu. Ime se je tako razširilo, da je poimenovanje Big Ben postalo ime za uro in stolp. Uradno ime stolpa je bilo prvotno Clock Tower, vendar so ga leta 2012 preimenovali v Elizabeth Tower.

Eden izmed turistov je na TripAdvisorju zapisal, da je ura sicer lepa, vendar je ob gledanju nanjo padel v mrzlo reko Temzo, ki se nahaja tik ob stolpu.

Clock Tower so leta 2012 preimenovali v Elizabeth Tower. Foto: Pexels

Šesta na seznamu je uradna rezidenca ameriškega predsednika

Bela hiša je uradna rezidenca predsednika Združenih držav Amerike. Stoji v Washingtonu, ime pa je dobila leta 1901, ko so fasado pobarvali v belo. V njej so do zdaj živeli vsi ameriški predsedniki z izjemo Georga Washingtona. Ena od najpomembnejših sob je tako imenovana Ovalna pisarna, kjer je glavna pisarna ameriškega predsednika.

Negativne kritike se nanašajo predvsem na visoko varnost. "Nad našim postankom v Beli hiši smo bili zelo razočarani. Želeli smo le nekaj fotografij velikih znamenitosti, a je bilo grozno. Vse, kar smo želeli videti, je bilo zaprto z visokimi ograjami in strogo varovano. Kopalnice nismo našli, promet pa je bil grozen. Morda bi se izlet v mirnejši politični klimi in brez korone splačal, zdaj pa se ne," je zapisala ena izmed obiskovalk.

Danes ima Bela hiša 132 sob, 35 spalnic, 34 kopalnic, 412 vrat, 147 oken, osem stopnišč, tri dvigala, plavalni bazen, igrišče za tenis, kegljišče in lastno kinodvorano. Foto: Pexels

Na sedmem mestu je italijanska znamenitost v Pisi

Poševni stolp v Pisi je samostoječi zvonik stolnice sv. Marije Vnebovzete v Pisi, ki stoji na Piazza del Duomo. Je tretja najstarejša zgradba na mestnem Stolničnem trgu. Vstopnina znaša približno 30 dolarjev ali 28 evrov.

Turisti pravijo, da je poševni stolp v Pisi zelo precenjena znamenitost in past za turiste: "Morda je to najbolj grdo mesto v smislu neprijaznosti, gostoljubnosti in turističnega nadlegovanja. Pazi, s kom govoriš, in roke imej vedno v žepih."

Sedeminpetdesetmetrski poševni stolp v Pisi so zgradili leta 1372. Foto: Pexels

Empire State Building je osma atrakcija z največ kritikami

Empire State Building je 102-nadstropni nebotičnik v središču New Yorka, na Manhattnu. Zgrajen je bil leta 1931 v slogu art déco in je eden najznamenitejših nebotičnikov na svetu, ime pa je dobil po vzdevku za zvezno državo New York. Za vstop boste odšteli približno 47 dolarjev, kar je 45 evrov.

Turisti, ki so nebotičnik že obiskali, so kritični predvsem do varnostnikov: "Varnostniki so zelo neprijazni. Tam sem bil že trikrat in vedno je bilo enako. Vse profesionalce prihranijo le za višja nadstropja. Moralo bi jih biti sram. Oddelek za pomoč strankam bi bil nujno potreben. Še varnostniki na letališčih so bolj prijazni."

Empire State Building so zgradili leta 1931. Foto: Pexels

Na devetem mestu je egipčanska atrakcija

Kompleks piramid v Gizi, znan tudi kot Velike piramide, sestavljajo Keopsova piramida, malo manjša Kefrenova piramida in še skromnejša Mikerinova piramida. Velika Sfinga leži vzhodno od kompleksa. Piramide se nahajajo na planoti Giza ob istoimenskem naselju, devet kilometrov zahodno od Nila in 13 kilometrov od središča mesta Kairo v Egiptu.

"Nikoli, nikoli več ne bi obiskal Piramid v Gizi. Egipčani so zlorabljali konje in kamele, ki so med prevozom s kočijami padali, imeli so polno odprtih ran, bili so brez vode in hrane. Grozno in gnusno. Sram me je, da sem Egipčan," je na TripAdvisorju zapisal eden izmed domačinov.

Piramide v Gizi se nahajajo 13 kilometrov od središča Kaira v Egiptu. Foto: Pexels

Deseterico zaključuje Buckinghamska palača

Buckinghamska palača v Londonu je uradno domovanje britanske kraljeve družine. Tako je že od leta 1837. To je tudi uradna kraljičina rezidenca. Palačo uporabljajo tudi za različne sprejeme in zabave, nekateri deli palače so celo leto namenjeni tudi zunanjim obiskovalcem.

Domačin, ki v Londonu živi že dve leti, je bil v palači deležen rasne diskriminacije: "V Londonu živim že dve leti in prvič se nama je s sinom zgodilo, da sva bila deležna rasne diskriminacije. Osebje je pozdravljalo le belopolte ljudi, nama pa niso nikoli odzdravili. Najhuje je bilo, da naju je gospa, ki je vodila ogled, vedno ignorirala, medtem ko je na vprašanja ostalih odgovarjala. Niti pogledala naju ni. Plačala sva vstopnino, da sva bila deležna rasne diskriminacije."

Buckinghamska palača je že od leta 1837 uradno domovanje britanske kraljeve družine. Foto: Pexels