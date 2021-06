Najlepši nacionalni parki v Evropi: na tretjem mestu naši južni sosedje

Na TripAdvisorju, največjem popotniškem spletnem portalu na svetu, so leto 2021 označili kot "leto, ko so popotniki iskali prostrano nebo in raztegnjene ravnice", za kar so poskrbeli najrazličnejši narodni parki.

Na svoji spletni strani so objavili deset najlepših narodnih parkov v Evropi, ki so navdušili turiste.

Narodni park Yorkshire Dales

Prvo mesto je zasedel narodni park, ki se nahaja v Yorkshiru v Veliki Britaniji. TripAdvisor je na portalu zapisal, da je po obisku tega narodnega parka mogoče razumeti, zakaj je njegovo neokrnjeno podeželje uporabljeno kot prizorišče mnogih romanov. Obiskovalci se lahko sprehajajo po urejenih vrtovih, občudujejo srednjeveško arhitekturo in kolesarijo po eni od znamenitih kolesarskih poti v parku.

Foto: Getty Images

Narodni park Vatnajökull

Na drugo mesto se je povzpel narodni park na Islandiji, ki je tudi največji narodni park v Evropi. Združuje modre ledene jame, plaže s črnim peskom, slapove in bujna zelena polja. Obiskovalce najbolj navdušuje kanjon Ásbyrgi, ki je znan po izraziti obliki podkve.

Foto: Getty Images

Narodni park Plitvička jezera

Odlično tretje mesto pa je dosegel poznani narodni park v Liki na Hrvaškem. Na potovalnem portalu so zapisali, da pozimi predstavlja čudežno deželo zamrznjenih slapov, poleti pa se ponaša s parkom, polnim zelenja.

"To območje svetovne dediščine je pravo zatočišče prosto živečih živali, kjer živi vse od ptic, merjascev in celo medvedov," so dodali. S svojo turkizno kristalno vodo Plitvička jezera predstavljajo eno izmed najbolj priljubljenih hrvaških destinacij.

Foto: Getty Images

