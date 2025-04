Prvomajske počitnice: kam letos potujejo Slovenci?

V turističnih agencijah opažajo, da slovenski turisti prvomajska potovanja načrtujejo in rezervirajo kar nekaj časa vnaprej, do zadnjega trenutka običajno čakajo le s krajšimi oddihi ob morju in v termah.

Prvomajski prazniki so letos umeščeni zelo ugodno in kar kličejo po tem, da si privoščimo podaljšan konec tedna ali pa kakšen daljši oddih. Kakšno je povpraševanje po prvomajskih počitnicah, kakšne so navade slovenskih turistov in kam nameravajo odpotovati, smo preverili pri slovenskih turističnih agencijah.

Vse več zgodnjih rezervacij

"Zanimanje in sama zasedenost prvomajskih terminov sta v primerjavi s prejšnjimi leti večja," so nam povedali v turistični agenciji Palma, "veliko povpraševanj za prvi maj opažamo že od oktobra lani. Opažamo, da naši gostje veliko prej načrtujejo oddih in ga rezervirajo prej, kot je bilo to v navadi v prejšnjih letih."

Foto: Pexels

Podoben trend načrtovanja precej vnaprej opažajo tudi v družbi Nomago. "Pri nastanitvah, letalskih vozovnicah in najemu vozil se popotniki veliko bolj pogosto kot v preteklosti odločajo za 'first-minute' ponudbe, ki jim omogočajo več fleksibilnosti pri načrtovanju in večjo izbiro, saj si lahko pravočasno zagotovijo želene termine, priljubljene nastanitve in tudi vstopnice za atrakcije," so pojasnili.

Potovanja z letalom večinoma že zapolnjena

Pri turistični agenciji Sonček zgodnje prijave dobivajo predvsem za daljša organizirana potovanja. "Tisti, ki želijo na vodena potovanja, že večinoma vedo, da se je dobro prijaviti prej, saj so kakšen mesec pred odhodom večinoma ta mesta že zasedena. Pa tudi cena je za tiste, ki rezervirajo prvi, ugodnejša. Podobno velja za križarke – praviloma se ljudje prijavijo vsaj pol leta prej," so nam pojasnili in dodali, da se tudi potovanja z letalskim prevozom praviloma začnejo polniti v začetku leta in so v sredini aprila večinoma že zapolnjena.

Foto: Pexels

Marsikdo pa še vedno čaka do zadnjega trenutka, tudi zato, ker v tem obdobju leta marsikje ni gotovo, ali bo vreme prijetno. "V tem času še vedno prejemamo veliko rezervacij, sploh za kratke pakete na bližnjih destinacijah," so potrdili pri Sončku, "za počitnice ob morju ali v termah, kamor se ljudje odpravijo s svojimi avtomobili, se jih veliko odloči v zadnjem trenutku."

Med bližnjimi destinacijami še vedno prednjači Hrvaška

Na katere destinacije pa Slovence najbolj vleče te prvomajske počitnice? Pri Sončku je na prvem mestu še naprej Hrvaška, za ovratnik ji diha Italija, ki "jo Slovenci obožujemo v vseh letnih časih". Nasploh pri Sončku opažajo veliko pestrost pri izbiri destinacij od Sredozemlja do mest po Evropi, med bolj oddaljenimi destinacijami so pri Sončku najpogostejša izbira Dubaj, Maroko in Maldivi. Tako pri Sončku kot Palmi v zadnjih letih opažajo rast zanimanja za križarjenja vseh vrst, Palma bo največ potnikov odpeljala na križarjenje po Sredozemlju.

Foto: Shutterstock

V družbi Nomago medtem opažajo več posameznikov in družin, ki se odločajo za krajše oddihe: "Letos izstopajo nekajdnevni 'city break' izleti v večja evropska mesta, kot so Istanbul, London, Amsterdam, Rim, Porto in Atene, pri družinah z mlajšimi otroki pa so v ospredju tudi dnevni izleti, na primer v Gardaland, in pustolovščine z vlakom."

Ljudje ne iščejo zgolj destinacij, ampak doživetja

"V zadnjih nekaj letih so se potovalne navade Slovencev in Slovenk močno spremenile, saj ne iščejo več zgolj destinacij, temveč doživetja," so dodali v Nomagu, "povečalo se je zlasti povpraševanje po t. i. 'bucket list' izkušnjah, kot so ogled severnega sija, solo izlet na Bali, puščavski safari in podobno."