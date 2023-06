Turist razbesnel Italijane, v steno Koloseja je vklesal ime svojega dekleta

V Italiji je na družbenih omrežjih za precej zgroženih odzivov poskrbel posnetek turista, ki je v petek v steno rimskega Koloseja vklesal svoje ime in ime svojega dekleta. Grozita mu do pet let zapora in visoka denarna kazen.

Dejanje je obsodil tudi italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano. "Menim, da je zelo resno, nedostojno in znak velike nesramnosti, da turist oskruni enega najbolj znanih krajev na svetu, zgodovinsko dediščino, kot je Kolosej, in vanj vkleše ime svojega dekleta. Upam, da bo tisti, ki je izvedel to dejanje, identificiran in kaznovan v skladu z našimi zakoni," je poudaril Sangiuliano.

Videoposnetki so v ponedeljek zaokrožili po družbenih omrežjih. Opazila jih je italijanska policija, ki je že sprožila preiskavo, a moškega za zdaj še ni identificirala. Turistu sicer grozita do pet let zapora in najmanj 15 tisoč evrov denarne kazni

Kolosej, sprva imenovan Flavijski amfiteater, je med letoma 70 in 72 začel graditi rimski cesar Vespazijan. Končan je bil leta 80, v času cesarja Tita. Danes je ena najbolj obiskanih turističnih točk v Rimu in velja za enega največjih dosežkov antične rimske arhitekture.