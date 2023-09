National Geographic Sloveniji poklonil lepo priznanje

"​S septembrom se začenja nova sezona in s tem nova paleta destinacij, vrednih vaše pozornosti," so objavili pri National Geographicu.

Pet najzanimivejših, ki jih je treba upoštevati, so po njihovem izboru sledeče:

1. Nemčija

Vredno jo je obiskati zaradi velikega festivala piva Oktoberfest, ki se začne že septembra. Letos bo trajal od 16. septembra do 3. oktobra. Ogledate si lahko tradicionalne bavarske noše, preizkušate nemško pivo, uživate ob številnih vrstah mesa in klobas, na voljo so tudi veganske jedi. Poskrbljeno je tudi za ljubitelje vina, in ker je september tudi sezona trgatve, Nemčija takrat zaživi z degustacijami, ogledi in gurmanskimi dogodki.

Oktoberfest Foto: Getty Images

2. Slovenija

"September je zadnji klic za pohodništvo v Alpah," menijo pri National Geographicu, saj jeseni vremenske razmere v gorah otežujejo dostop. September je spektakularen mesec za bivanje na nadmorski višini, kjer je še vedno toplo in suho, v čudovito podobo pa se obarva tudi narava.

V osrčju gora je Triglav, najvišji vrh Slovenije, ki se dviga nad čudovitima ledeniškima jezeroma Bohinj in Bled. Pohodniška pot Juliana Trail je krožna pohodniška pot, dolga 267 km, ki prečka nekaj najbolj spektakularnih alpskih terenov v državi in je razdeljena na 16 dnevnih etap po od 18 do 25 kilometrov.

Vršič Foto: Thinkstock

3. Cornwall, Združeno kraljestvo

Temperature morja so septembra tu najvišje, poletne gneče ni, plaže so veliko manj zasedene. V St. Ivesu vsak september dva tedna praznuje umetnost s festivalom filmskih projekcij, umetniških razstav, komedij in koncertov – od folka do rocka, klasike in zborovske glasbe – pa tudi s pogovori in vodenimi sprehodi po mestu in okolici, ki zajemajo vse, od lokalne zgodovine do megalitskih grobnic in hiše Talland Virginie Woolf.

Cornwall. September je tudi čas dnevov odprtih vrat dediščine, ko znamenite stavbe po vsej državi, ki so običajno zaprte za javnost, odprejo svoja vrata za oglede. Foto: Thinkstock

4. Sicilija

Tudi na najjužnejšem italijanskem otoku se septembra počitniška gneča umiri. Prestolnica Palermo oživi, ​​ko se prebivalci vrnejo iz obalnih letovišč, na mizah restavracij pa se znajdejo nekatere izmed najboljših otoških jedi, vključno s svežimi figami, pistacijami, mandlji in gobami. Zaradi septembrskih temperatur je tudi pohod na Etno lažje izvedljiv.

Sicilija Foto: Getty Images

5. Namibija

Sušno obdobje v Namibiji traja od junija do oktobra, ko je pravi čas za opazovanje puščavskih slonov severnega Damaralanda. Ko se temperature dvignejo, se okoli vodnih zajetij zbirajo tudi druge živali, vključno z žirafami, nosorogi, hijenami in včasih leopardi.

"Zaradi toplih in sončnih dni – ko je kobaltno modro nebo v nasprotju z oranžnimi peščenimi sipinami – in noči, ki so jasne, zvezdnate, a ne preveč mrzle, bodo popotniki cenili tudi suho sezono v Namibiji," še ocenjujejo pri tem uglednem mediju. Foto: Reuters