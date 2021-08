National Geographic o Mariboru: Tam vedno kaj praznujejo

"Kako preživeti konec tedna v Mariboru" je naslov članka, ki ga je pred kratkim objavil britanski medij National Geographic in v katerem ne manjka komplimentov na račun drugega največjega slovenskega mesta.

Mesto dobre hrane in vina

"Maribor so ponovno oživili, kar je najbolj očitno v središču mesta, ki je zdaj zaprto za avtomobilski promet in kjer zdaj v obnovljenih zgradbah domujejo restavracije ter kavarne," so zapisali in ob tem še posebej pohvalili kulinarično ponudbo mesta. V to je seveda vključeno tudi vino, ki Maribor zaznamuje tako v samem mestu kot v okolici.

Foto: Getty Images

Med drugim tako predlagajo obisk Vinagove kleti in tamkajšnje obsežne podzemne mreže tunelov, polnih sodov in steklenic vina, pa tudi Hiše stare trte na Lentu, vinoteke, ki seveda nosi ime najslavnejše mariborske rastline - najstarejše vinske trte na svetu.

Maribor kot mesto vina tudi sicer ponuja vrsto vinotek in lokalov, kjer je mogoče poskusiti lokalno kapljico, še piše National Geographic, ob tem pa priporočajo tudi obisk vinarjev v bližnji okolici, med drugim Dopplerja, Valdhuberja, Protnerja in Frešerja.

Najstarejša trta na svetu na mariborskem Lentu Foto: Getty Images

Suvenirji: bučno olje, borovničevec in med

Ob vinu so obiskovalcem predlagali tudi pokušino in nakup drugih kulinaričnih spominkov, značilnih za Maribor z okolico. "Če v Mariboru v svoji solati opazite nekaj nenavadnega, je to zagotovo bučno olje," so zapisali o zabeli solate, ki se predvsem prebivalcem severovzhoda Slovenije ne zdi prav nič neobičajnega. Ob bučnem olju so turistom predlagali tudi nakup pohorskega borovničevca in medu katerega od lokalnih čebelarjev.

Festival Stare trte s svečano trgatvijo Foto: Marko Vanovšek

Poudarili so še, da se v Mariboru neprestano kaj dogaja in našteli vrsto festivalov ter drugih dogodkov od festivala Lent in festivala Stare trte do poletnih lutkovnih dogodkov: "Domačini vam bodo povedali, da za obisk Maribora ni nepravega trenutka, ker tam vedno kaj praznujejo."

