Maribor preplavili turisti, več prenočitev kot lani, zadovoljni tudi hotelirji #VIDEO

Ob domačih gostih, ki so v Mariboru in okolici letos unovčili že skoraj toliko bonov kot lansko leto, se v štajerski prestolnici povečuje delež tujih turistov. Kljub temu da ni toliko tranzitnih gostov, ki bi se na poti do jadranske obale ustavljali na počitku, so na mariborskem zavodu za turizem junija letos vendarle zabeležili za 50 odstotkov več prenočitev kot junija lani. Dobro zasedenost si obetajo tudi avgusta in septembra, a hkrati v negotovosti zaradi novega širjenja okužb težko načrtujejo svoje delovanje za prihodnje mesece.