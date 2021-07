Za vstop v Nemčijo s 1.avgustom obvezno testiranje, izjeme le cepljeni in prebolevniki

Od nedelje naprej se bodo morali na novi koronavirus testirati vsi, ki vstopajo v Nemčijo iz tujine in niso v celoti cepljeni proti covid-19 ali so ga preboleli. Že zdaj to velja za potnike, ki prispejo v Nemčijo z letalom, odslej pa bo tudi za tiste, ki se pripeljejo po cesti ali železnici.

Novico je danes sporočil nemški minister za zdravje Jens Spahn. Kot je pojasnil, bo nemška vlada ustrezen odlok sprejela še danes, v veljavo pa bo stopil v nedeljo, navaja STA. Nova pravila se nanašajo na vse potnike iz tujine, starejše od 12 let, ne glede na to, iz katere države prihajajo ali na kakšen način prispejo v Nemčijo.

Doslej so se morali potniki iz tujine, ki so v državo prispeli z avtomobilom ali vlakom, testirati le, če so prihajali z območij, ki so na nemškem seznamu visoko tveganih za okužbo z novim koronavirusom, in pa z območij, kjer so razširjene novejše, nevarnejše različice virusa. Odslej pa bo tudi zanje veljalo enako, kot že zdaj velja za tiste, ki prispejo z letalom.

V ospredju nemški minister za zdravje Jens Spahn. Foto: Reuters

Osebe, ki pripotujejo z območij, ki so zaradi razširjenosti novih različic virusa ocenjena kot posebej nevarna, kot sta Južna Afrika in Brazilija, se morajo že zdaj testirati na novi koronavirus, tudi če so cepljene ali so covid-19 prebolele. To pravilo bo ostalo nespremenjeno.

Število okužb raste

V Nemčiji v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno beležijo relativno malo okužb z novim koronavirusom, a vendarle se tudi tam incidenca hitro viša. V preteklih sedmih dneh je tako znašala 17 na 100 tisoč prebivalcev, še v začetku julija je znašala le 4,6.

Še posebej oblasti v obmejnih zveznih deželah, kot sta Bavarska in Porenje - Pfalška, zadnje dni pozivajo k strožjim protikoronskim ukrepom glede potovanj.