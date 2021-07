Ideja za počitnice: okolju prijazna turistična ponudba

Nemška turistična organizacija (DZT) je za kampanjo Feel Good 2021 v tesnem sodelovanju z deželnimi turističnimi organizacijami in neodvisnimi strokovnjaki za trajnostni razvoj razširila podnebju in okolju prijazno turistično ponudbo. Ta zajema mesta in regije ter nastanitve in doživetja.

Za lažjo orientacijo po počitniških doživetjih so ta razdeljena na štiri grozde: Aktivni v naravi, Spoznati in doživeti, Odgovorno uživanje in Trajnostna doživetja v mestu. Oglejte si film FEEL GOOD.

Aktivni v naravi

Selitve volkov v Spodnji Saški. Na vodenih ogledih in pohodih na območjih, kjer živijo volkovi, se obiskovalci približajo tej zanimivi živalski vrsti in se učijo o vedenju in življenjskem okolju volkov ter mogočih konfliktih med človekom in volkom. Z nekaj sreče lahko na ogledih najdemo tudi kakšno sled ali druga znamenja, da je prej tam hodil volk.

Projekt Gozdarstvo v Posarju (Waldwerken im Saarland) je dobil posebno priznanje v okviru desetletja biotske raznovrstnosti Organizacije združenih narodov. Udeleženci iz lokalnega lesa izdelujejo stole ali druge vsakdanje predmete. Predhodno znanje ni potrebno; udeleženci morajo imeti le ljubezen do narave in željo po ustvarjanju. Divji les pustijo v takšni obliki, kot je zrasel – tako s svojo edinstveno podobo vsakemu kosu pohištva daje svojstven značaj. Ko je stol iz divjega lesa končan, udeleženci posadijo nova nadomestna drevesa ter tako poskrbijo za trajnost in dobrobit gozda.

Potovanje po reki v Brandenburgu. Reko lahko doživimo na veliko načinov. Eden najlepših je zagotovo vožnja s kanujem, med katero si lahko v miru ogledamo biotsko raznovrstnost poplavne ravnice ob reki. V Brandenburgu dela certificirana krajinska vodička Frauke Bennett, ki na vodenih ogledih udeležencem pokaže podrobnosti, ki jih sicer ne bi opazili. Ob tem jim pove tudi veliko o lokalnih flori in favni.

Doživljajska pot Bienenstraße v zvezni deželi Mecklenburg - Predpomorjanska ponuja številne oglede na temo čebel in njihovega pomena za naravo, kulturno krajino, trajnostni turizem, biotsko raznovrstnost in regionalno trženje. Brez žuželk naše kulturne krajine ne bi bile takšne, kot so. Vendar pa so čebele in njihovi krilati prijatelji resno ogroženi. Na "čebeljih ogledih" obiskovalci izvedo, zakaj je tako in kako lahko vsakdo tudi sam prispeva k ohranitvi biotske raznovrstnosti.

Spoznati in doživeti

Zvezdni park Eifel, Severno Porenje - Vestfalija. Marsikje po svetu ne moremo več dobro videti zvezd in ozvezdij. Narodni park Eifel v gosto poseljeni zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija predstavlja izjemo. Zaščiteno območje je Mednarodno združenje za temno nebo (IDA) leta 2014 določilo za prvi mednarodni park temnega neba (International Dark Sky Park) v Nemčiji. Obiskovalci se na vodenih pohodih in astronomskih delavnicah učijo o zvezdnatem nebu, ki se ga od tam izjemno jasno vidi.

Hiša rek Havelberg v Saški - Anhaltu je posvečena rečnemu sistemu Labe in Havla ter tamkajšnjim poplavnim ravnicam, habitatom s pripadajočo favno in floro ter človekovim posegom v naravo. Obiskovalci tam dobijo tudi informacije o svetovni mreži Unescovih biosfernih rezervatov in evropskem omrežju zaščitenih območij NATURA 2000. Hiša rek tako predstavlja prostor za ozaveščanje in izobraževanje s pomočjo najnovejših multimedijskih in interaktivnih tehnologij, je pa tudi izvrstno izhodišče za samostojno raziskovanje biosfernega rezervata.

Klima Arena Sinsheim (Baden - Wuerttemberg) je kraj, na katerem se intenzivno seznanimo s samimi sabo in sedanjostjo, predvsem pa z našo prihodnostjo. Gre za hram znanja, ki spodbuja učenje, ustvarjalnost in razumevanje. Zahvaljujoč digitalnim tehnologijam je Klima Arena tudi prostor za razprave in doživetja, kjer naslavljajo ključna družbena vprašanja na področju podnebnih sprememb in trajnosti.

Hiša trajnosti (Johanniskreuz, Porenje - Pfalška) je kot potrošniško središče nemškega dela biosfernega rezervata Pfalški gozd-Severni Vogezi. Začasne razstave, filmi, 3D-krajinski model, številni dogodki, lepo urejena okolica in okolju prijazna, varčna lesena hiša konkretno prikazujejo, kako lahko vsakdo v svoje življenje vnese nekaj trajnosti.

V krajinsko-živalskem parku Arche Warder v osrčju Schleswig-Holsteina živali vzrejajo na način, ki ustreza posamezni vrsti. Tamkajšnje redke vrste domačih in rejnih živali so primerne za interakcijo z ljudmi. Živalski park je alternativa živalskim vrtom. Narejen je po meri posameznih živalskih vrst, njegov namen pa je zaščita in ohranjanje genske raznovrstnosti ter genskih virov živali kot nenadomestljive zapuščine za prihodnje generacije.

V Fundaciji Leuchtenburg (Turingija) se niso zavezali le k ohranjanju starega gradu z obzidjem in kulturni revitalizaciji grajskega kompleksa. Po svojih močeh prispevajo tudi k ohranitvi čudovite narave in okolja. Zato so razvili trajnostni koncept, ki mu sledijo in ga nenehno razvijajo.

Hessenpark je osrednji muzej na prostem v zvezni deželi Hessen. Prikazuje vsakodnevno življenje in praznične običaje v vaseh in manjših mestih od 17. stoletja do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Predstavljeni so najrazličnejši načini gradnje in bivanja ter obrtna, kmetijska in gospodinjska dela vse od predindustrijske dobe prek uvedbe zgodnjih strojev do tehnologij sodobnosti.

Odgovorno uživanje

Društvo vinogradnikov Ethos na Bavarskem sestavlja trinajst mladih vinark in vinarjev iz Frankonije.

Člani društva Ethos sebe opisujejo kot "mlade vinarje z mladimi, svežimi idejami", ki želijo zapuščino svojih staršev prenesti na svoje potomce v enako dobrem ali celo boljšem stanju.

Na vinograd ne smemo gledati le kot na uporabno območje, temveč kot na ekosistem, katerega biotsko raznovrstnost je treba ohraniti.

Trajnostna doživetja v mestu

Foto: DZT Klimahaus Bremerhaven 8° Ost je edinstveni center znanja in doživetij na temo podnebja, podnebnih sprememb in vremena. Na tem področju ima v svetovnem merilu pionirsko vlogo. Obiskovalci se tam podajo na svetovno turnejo ob poldnevniku na vzhodni zemljepisni dolžini 8° in zemeljska podnebja doživijo na razburljiv način in iz prve roke. Skozi vročino in mraz s široko odprtimi očmi in usti prepotujejo pet celin in obiščejo devet krajev ter prisluhnejo življenjskim zgodbam ljudi z vsega sveta, ki povedo tudi, kako tamkajšnje podnebje kroji njihov vsakdan.

Green Kayak vam ponuja brezplačen in okolju prijazen ogled Hamburga, in to kar z vode. Kanu si lahko brezplačno izposodite na različnih postajah ob reki Alster. V zameno za izposojo čolna veslači iz vode pobirajo smeti. Green Kayak tako elegantno združuje prijetno s koristnim: obiskovalcem ponuja prijetno izkušnjo na vodi, hkrati pa jim daje možnost, da pomagajo varovati okolje.

Prozorna tovarna (Dresden, Saška) je prvi Volkswagnov obrat za končno sestavljanje vozil, ki so ga preusmerili v izdelavo izključno električnih avtomobilov. Obrat je bil zasnovan z namenom, da inovativno avtomobilsko industrijo poveže z vrednotami tradicionalnih manufaktur in z odprto, pregledno arhitekturo postane komunikacijsko središče. Danes tovarna ponuja zanimiv vpogled v svet podnebno nevtralne mobilnosti.

Circular Economy Tour po Berlinu: na različnih postajah vodenega ogleda boste spoznali ustvarjalno sceno krožnega gospodarstva prestolnice. To so ljudje, ki delajo spremembe in nas korak za korakom vodijo v smeri bolj trajnostne prihodnosti – brez odpadkov, z manj prekomerne proizvodnje in več povezanosti med ljudmi.

