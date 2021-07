Nemčijo je zajel četrti val epidemije covid-19, vrh 10. avgusta!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemci so po navedbah Inštituta Robert Koch vstopili v četrti val epidemije.

"Nemčija je vstopila v četrti val epidemije," navajajo interni dokumenti Inštituta Robert Koch, poročajo nemški mediji. Novico je potrdila državna agencija za nadzor bolezni in tudi direktor Inštituta Robert Koch Lothar Wieler .

Lothar Wieler je posebej poudaril pomen spoštovanja ukrepov proti koronavirusu, saj se je sedemdnevna incidenca okužb v zadnjih tednih povečevala. Konec junija je bila v Nemčiji boljša slika glede okužb z novim koronavirusom, v zadnjih tednih številke rastejo predvsem na račun delta različice virusa.

Največ okužb v zadnjih dveh mesecih

V četrtek so v državi potrdili največje dnevno število okužb s koronavirusom v zadnjih dveh mesecih, in sicer kar 3.142 okužb. Po zadnjih podatkih je v Nemčiji 22.200 aktivnih primerov. Različica delta je postala prevladujoča in trenutno predstavlja več kot 84 odstotkov vseh novih primerov.

Načrt za prihajajočo jesen in zimo

Interno poročilo Inštituta Robert Koch na desetih straneh navaja podrobna priporočila za strategijo obvladovanja epidemije za letošnjo jesen in zimo, še pišejo nemški mediji. "Četrti val se je začel," še piše v poročilu, o njem pa naj bi nemške oblasti razpravljale v začetku avgusta.