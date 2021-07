Začetek uporabe aplikacije za preverjanje PCT pogojev še ni znan

Potem ko je NIJZ v petek objavil in isti dan tudi umaknil objavo aplikacije, ki bi gostincem in organizatorjem dogodkov omogočila preverjanje EU digitalnih covidnih potrdil, so šli v pripravo nove tovrstne aplikacije, je danes pojasnil Anže Kavšek z NIJZ. Ta je že v fazi testiranja, ni pa še jasno, kdaj bo na voljo uporabnikom.

Anže Kavšek, ki je strokovni sodelavec Centra za informatiko v zdravstvu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je v izjavi medijem pojasnil, da so aplikacijo na svoji spletni strani objavili v petek, saj je bil dan prej objavljen vladni odlok, ki je predvideval preverjanje PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogojev.

"Mi samo izpolnjujemo zahteve, kaj moramo narediti. V primeru odloka je bila želja, da se pripravi aplikacija tudi za uporabnike, in to smo naredili," je povedal. Kdaj so na NIJZ prejeli zahtevo za vzpostavitev aplikacije za uporabnike, pa ne ve.

Aplikacija je bila sicer ustvarjena že prej, uporablja jo policija na mejnih prehodih. Glede na odziv informacijske pooblaščenke pa so nemudoma ukrepali in onemogočili dostop do aplikacije, je dejal Kavšek in dodal, da so še isti dan začeli pripravljati novo aplikacijo, ki bo anonimna in bo zadostila pravnim podlagam.

Danes začeli testirati aplikacijo

"Glede zahteve za anonimnost vseh podatkov mora imeti nova aplikacija popolnoma novo arhitekturo in pristop, ki omogoča preverjanje PCT potrdil," je povedal in dodal, da so jo danes začeli tudi testirati. Ob tem so zaznali nekaj težav, ker pa njihova odprava ni odvisna le od NIJZ, Kavšek težko napoveduje, kdaj bo aplikacija popolnoma dostopna.

Medtem ko je v petek objavljena aplikacija omogočila vpogled v osebne podatke in status, ali je oseba cepljena, prebolela ali testirana, pa bo nova popolnoma anonimizirana in bo pokazala le, ali posameznik izpolnjuje pogoje ali ne. Sicer pa so aplikacijo nadgradili z izmenjavo pravil EU, tako bodo slovenska pravila dosegljiva tudi drugim aplikacijam, pravila drugih držav pa bodo dosegljiva slovenski aplikaciji.

Zagotovil je, da si prizadevajo, da bo aplikacija delovala brezhibno na čim več različnih napravah, zato je njeno testiranje ključnega pomena.

Aplikacija ne omogoča shranjevanja nobenih podatkov

Sicer pa je zanikal, da bi nova aplikacija omogočala tudi vpogled, ali je bila posamezna QR koda v kratkem uporabljena še kje druge. Kot je pojasnil, aplikacija ne omogoča shranjevanja nobenih podatkov. Prav tako ni bilo mogoče v aplikaciji, objavljeni v petek, le zakriti podatkov, ki se ne bi smeli prikazovati, saj po njegovih besedah aplikacija ni bila ustvarjena na tak način.

Sicer pa tistim, ki so aplikacijo v petek že naložili na svoje mobilne telefone, ta še deluje. "Aplikacijo smo umaknili s spleta, nemogoče je, da bi jo umaknili z naprav," je dejal Kavšek in vsem tem posameznikom sporočil, da je v izdelavi nova aplikacija, ki bo anonimna in bo v skladu s predpisi.