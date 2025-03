Boasberg odloča o tožbi neprofitne organizacije American Oversigth, ki trdi, da so Trumpovi uradniki na čelu z obrambnim ministrom Petom Hegsethom kršili zvezno zakonodajo o ohranitvi dokumentacije. Po ameriški zakonodaji se mora namreč ohraniti vsa uradna komunikacija med člani vlade.

Kritiki Trumpove vlade so prepričani, da je svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz sestavil skupino na Signalu ravno zaradi tega, da bi se izognili zakonu, ker se komunikacije preko zaščitene vladne tehnologije snemajo. Aplikacija namreč omogoča avtomatično brisanje sporočil po določenem času.

Waltz pa je pomotoma v skupino vključil tudi urednika revije Atlantic Jeffreyja Goldberga, ki je v sredo po žaljivih napadih Trumpa, Hegsetha in Waltza objavil vso vsebino klepeta.

Boasberg in Trump sta stara znanca

O tožbi odloča sodnik, ki se je Trumpu že zameril v drugi tožbi, ki zadeva deportacije domnevnih članov venezuelske ulične tolpe v Salvador. Boasberg je deportacije ustavil, Trump je javno zahteval ustavno obtožbo sodnika, zaradi česar si je prislužil opozorilo predsednika vrhovnega sodišča ZDA Johna Robertsa.

Trump je sodnika večkrat javno napadel in izrazil prepričanje, da bo vlada tožbo na prvi stopnji izgubila.

Čez štiri dni napad na hutijevce

Waltz je 11. marca sestavil skupino na Signalu, ZDA pa so 15. marca izvedle zračne napade na jemenske hutijevce, tik pred katerimi je Hegseth udeležence klepeta seznanil s podrobnostmi napada.

Bo preiskoval Pentagon?

Kongresni demokrati so že zahtevali, naj pravosodna ministrica Pam Bondi sproži preiskavo posebnega tožilca. V četrtek pa sta vodilni demokrat in republikanec v senatnem odboru za oborožene sile pozvala Pentagon, naj izvede notranjo preiskavo.

"Če so poročila resnična, potem to sproža vprašanja glede uporabe nezavarovanega omrežja za razpravo o občutljivih zaupnih informacijah," sta v pismu Pentagonu zapisala republikanski predsednik odbora Rober Wicker in vodilni demokrat v odboru Jack Reed. Natanko to je predmet tožbe pred sodnikom Boasbergom.

Bondi je zahtevo za imenovanje posebnega tožilca v četrtek zavrnila, predsednik predstavniškega doma republikanec Mike Johnson pa ne namerava dovoliti preiskav.