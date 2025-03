Ameriška revija Atlantic je danes objavila celotno vsebino spletnega klepeta članov ameriške vlade o načrtovanju napadov na Jemen, v katerega je bil pomotoma dodan njihov glavni urednik Jeffrey Goldberg. Za objavo so se odločili, potem ko je vlada vztrajno zanikala, da so v pogovoru delili tajne informacije.

Revija je objavila posnetke zaslona klepeta, iz katerih so razvidne številne podrobnosti dogovarjanja, vključno s časi napadov in vrstami uporabljenih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz članka je razvidno, da se je klepet začel 15. marca, približno pol ure pred tem, ko je prvo ameriško letalo vzletelo za napad. V klepetu obrambni minister Pete Hegseth sproti piše novosti glede napadov, omenja tudi orožje, tarče in lokacije tarč. Kasneje svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz razkrije obveščevalne informacije o ameriškem napadu na Jemen, čemur sledi val pozitivnih odzivov članov klepeta.

Kot je sporočil Goldberg, so posnetke zaslonov objavili, potem ko je administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa večkrat zanikala, da so bile v nezavarovanem klepetu deljene kakršnekoli zaupne informacije. Prepričan je, da si morajo bralci sami oblikovati mnenje o tem.

Kakšni so odzivi?

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je danes kritizirala novi članek v Atlanticu, češ da gre za novo prevaro, ki jo je spisal sovražnik Trumpa, ki je znan po svoji senzacionalističnosti.

Ni znano, koga točno je Leavitt s tem mislila, saj ima današnji članek dva avtorja, Goldberga in strokovnjakinjo s področja ameriških obveščevalnih agencij Shane Harris, piše britanski BBC.

Podpredsednik ZDA JD Vance pa je zavrnil članek, češ da je Goldberg precenil vsebino pogovora.

Waltz pa je zapisal, da v klepetu med drugim ni bilo objavljenih lokacij, virov ali metod. Kot je dodal, so bili zavezniki že pred tem obveščeni, da bodo kmalu izvedli napad.

ZDA je v ponedeljek odjeknilo razkritje, da je bil odgovorni urednik revije Atlantic sredi marca pomotoma dodan v skupinski klepet na aplikaciji Signal, v katerem so predstavniki ameriške vlade, pristojni za nacionalno varnost, načrtovali napade na Jemen.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz je v torek prevzel odgovornost, da je bil novinar pomotoma dodan v skupinski klepet, a zanikal, da ga pozna oz. da je to storil namerno. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem skušal omiliti resnost incidenta, saj da niso delili tajnih informacij. Podobno so sporočili tudi iz Bele hiše, kjer so zanikali, da bi razpravljali o vojnih načrtih ali zaupnih informacijah, enako je zatrdil tudi obrambni minister ZDA Pete Hegseth.