Ameriški predsednik Donald Trump je danes urednika revije The Atlantic Jeffreyja Goldberga označil za sprevrženo osebo, enako tudi svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz, potem ko sta se oba soočila z vprašanji glede Goldbergove nenamerne vključitve v komunikacije vladnih uradnikov v aplikaciji Signal, poročajo ameriški mediji.

Goldberg je v ponedeljek razkril, da je bil sredi marca vključen v skupino v aplikaciji Signal, v kateri so bili med drugimi podpredsednik ZDA JD Vance, obrambni minister Pete Hegseth, državni sekretar Marco Rubio, direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard in drugi.

Pomotoma naj bi ga v skupino 18 oseb vključil svetovalec za nacionalno varnost Waltz. Goldberg je sicer danes na televiziji MSNBC zatrdil, da Waltza osebno ne pozna in da niti ne ve, zakaj je bil vključen v klepet, v katerem so predstavniki Trumpove vlade podrobno razpravljali o načrtih za napad na jemenske hutijevce.

Kako se je lahko vključil v skupino?

Trump je po novinarskih vprašanjih nemudoma napadel Goldberga in revijo The Atlantic, ni pa pojasnil, kako je bil lahko novinar vključen v komunikacijo, ki naj bi bila zaupne narave, ker je Hegseth vanjo vključil podrobnosti o času in lokacijah napada ZDA na jemenske hutijevce, poroča CNN.

Trump je nato dal besedo Waltzu, ki je prav tako napadel novinarja Goldberga, in dejal, da ne ve, kako se je lahko vključil v skupino, čeprav je on sam določil osebe, ki so sodelovale v pogovoru. Waltz je nato nizal pohvale na račun Trumpa, ki "brani svet pred hutijevci" za razliko od prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna, ki naj ne bi storila nič za zavarovanje plovbe po Rdečem morju.

Dodal je, da izvajajo preiskavo o tem, kako je bil lahko Goldberg, ki do ponedeljka o tem ni javno spregovoril, vključen v komunikacijo. Goldberg je v izjavi za televizijo MSNBC kasneje povedal, da ga je kot uporabnik Signala v pogovor povabil Waltz.

Trump je dejal, da se Waltzu ni treba opravičiti za vključitev Goldberga v pogovor, ob tem pa svetovalca za nacionalno varnost označil za "dobrega človeka".

Je komunikacija vsebovala zaupne informacije?

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe je pred tem danes v senatu ZDA za obveščevalno polomijo obtožil prejšnjo vlado, ki je sprejela aplikacijo Signal kot dovoljeno sredstvo za komunikacije znotraj Cie.

"Sledili smo potrjenim postopkom in komunikacija ni vsebovala zaupnih informacij," je dejal Ratcliffe, kar sta pred njim zagotovila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt in obrambni minister Hegseth, poroča televizija ABC.

Demokratski senator Mark Warner je Ratcliffa in direktorico za obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard na današnjem zaslišanju v odboru za obveščevalne dejavnosti spraševal, ali je komunikacija vsebovala zaupne informacije.

Oba sta zatrdila, da zaupnih informacij v pogovoru ni bilo, obenem pa sta zavrnila zahtevo, naj komunikacijo posredujeta odboru in javnosti. "Če informacije niso bile zaupne, jih delite z odborom," je pozval Warner, Gabbard pa ga je zavrnila, ker trenutno o tem poteka notranja preiskava v vladi.