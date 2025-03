To je koda, ki ZDA omogoča svetovno prevlado

Politika Donalda Trumpa ima daljnosežne finančne posledice: stabilnost denarja je majava, mednarodni poslovni partnerji pa iščejo alternative. Negotovost se povečuje, ko dolar izgublja položaj po vsem svetu, piše Gabor Steingart v nemškem mediju Focus.

Dolar kot svetovna rezervna valuta

Trump meni, da je njegov priimek koda, ki po svetu simbolizira ZDA in njeno moč, toda v resnici je tista beseda dolar.

Dolar je najpomembnejša rezervna valuta centralnih bank (vključno z Evropsko centralno banko), največja trgovalna valuta (tudi v e-trgovini) in prednostno plačilno sredstvo vlagateljev na kapitalskih trgih. Simbolizira imperij, ki se – če vlečemo zgodovinske vzporednice – po pomembnosti lahko kosa z rimskim imperijem.

Ali dolarski imperij izginja v zgodovino?

"Toda ta dolarski imperij – in ravno zato danes govorimo o njem – pred našimi očmi izginja v meglicah zgodovine. Novi svet bo svet z manj ZDA in manj dolarjev. V svetovnem trgovinskem sistemu drugi narodi in gospodarski bloki, vključno z evroobmočjem, zahtevajo večjo zastopanost zase," poudarja Steingart.

Kitajski gospodarski vzpon je začetek zatona dolarja, je prepričan Steingart. Foto: Guliverimage

"Preprosto povedano: konec unipolarnega sveta se izraža v nastanku vzporednih valutnih sistemov. Trumpov kljubovalni moto Najprej Amerika torej ni bojni krik nove dobe, temveč odmev preteklosti, ki bledi."

Vzpon Kitajske kot začetek zatona dolarja?

Zakaj je to pomembno: odstop od dolarja vpliva na izvozno usmerjena podjetja, na zasebne vlagatelje in navsezadnje tudi na novo nemško zvezno vlado, ki bi morala iz preobrata gospodarske moči potegniti politične sklepe.

Dedolarizacija ni kratkoročni trend, ampak dolgoročni cikel, ki se je začel z vzponom Kitajske. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) se je delež dolarja v svetovnih deviznih rezervah od preloma tisočletja zmanjšal z 71 odstotkov na približno 58 odstotkov.

Zunanji in notranji razlogi pešanja moči dolarja

Izguba pomena dolarja ima tako zunanje kot notranje vzroke. Zunanji razlogi so: države BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika) predstavljajo skoraj polovico svetovnega prebivalstva in približno 26 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Voditelji teh držav želijo in morajo zmanjšati svojo odvisnost od dolarja, zato raje kupujejo zlato kot dolarje, pojasnjuje Steingart.

Donald Trump s svojimi potezami in besedami spodkopava moč dolarja, trdi Steingart. Foto: Guliverimage

Notranji razlog za pešanja moči dolarja je Trump. Ta je po Steingartu največji pospeševalec propada dolarskega imperija. Valuto destabilizira na več ravneh – morda se niti ne zaveda, kakšne so povezave.

Bitcoin in carinska politika

Tako je Trumpova zamisel o ameriški rezervi bitcoin vzbudila dvome o hegemoniji ameriške valute. Ali ZDA ne zaupajo več dolarju? Zakaj graditi rezervo za rezervo?

Udarec moči dolarju je tudi carinska politika: Trumpove uvozne tarife silijo podjetja v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji, da iščejo nove trgovinske partnerje in razvijajo alternativna gospodarska območja. Dolar na teh domačih trgih izgublja pomen in ga nadomeščajo rubelj, juan in evro.

Naraščanje javnega dolga v ZDA

Dolar slabi tudi ameriška dolžniška politika: nebrzdana zadolženost države, ki je odvisna od mednarodnih posojilodajalcev, spodkopava zaupanje v stabilnost valute. V času prvega Trumpovega predsedniškega mandata se je mirnodobni proračunski primanjkljaj prvič povzpel na 15 odstotkov bruto BDP, državni dolg ZDA pa je presegel sto odstotkov BDP, piše Steingart.

Je pešanja dolarja dobra novica za evro? Nekateri so prepričani, da je tako. Foto: Guliverimage

Neprijetna resnica je, da IMF napoveduje, da bodo ZDA ob koncu Trumpovega drugega mandata še večji primanjkljaj. Trenutno naj bi državni dolg ZDA do leta 2029 dosegel 46 bilijonov dolarjev, kar bi bilo skoraj 130 odstotkov predvidenega BDP.

Trumpova politična polarizacija

Tudi politična polarizacija v ZDA maja moč dolarja. Če so prejšnji ameriški predsedniki – tudi tisti, ki so se med volilno kampanjo močno polarizirali, kot sta Ronald Reagan in George Bush mlajši – so po prevzemu položaja poskušali delovati kot voditelji vseh Američanov. Toda Trump je drugačen, poudarja Steingart.

Trump tudi po vstopu v Belo hišo z velikim veseljem deli družbo s svojim udrihanjem. "Drugače misleči so obrekovani v javnem diskurzu, blokiral jih je Elon Musk na X, kritični novinarji pa so morali pred kratkim zapustiti svoja mesta v novinarski sobi Bele hiše."

Kaj vse to pomeni za vlagatelje?

Kaj vse to pomeni za vlagatelje? Zasebni vlagatelji bi morali biti pozorni in ne bi smeli vložiti vsega svojega premoženja – pa naj gre za delnice, državne obveznice ali nepremičnine – ravno v valuto, ki je v zatonu, svetuje Steingart.

Trumpov kljubovalni moto Najprej Amerika ni bojni krik nove dobe, temveč odmev preteklosti, ki bledi, je prepričan Steingart. Foto: Guliverimage

Poleg tega bi lahko bil vpliv na borzne indekse, kot so Nasdaq, Dow Jones in S&P 500, dramatičen. Dedolarizacija bi lahko povzročila široko razvrednotenje in slabšo uspešnost ameriškega finančnega premoženja v primerjavi s preostalim svetom.

Je zaton dolarja dobra novica za evro?

"Trump pritiska na dolar bolj, kot bi lahko katerikoli tuji voditelj. Na svetovnih valutnih trgih ima nasprotnika, ki se ga ne da prestrašiti. Ali povedano pozitivno: možnosti za evropsko obdobje, ki ga spremlja neodvisna valuta, so dobre," še poudarja Steingart.