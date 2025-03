Alarm v Bruslju: je evro v nevarnosti?

Glavni ekonomist Evropske centralne banke (ECB) Philip R. Lane je opozoril na vse večji vpliv, ki ga imajo na trgih držav članic Evropske unije t. i. stabilni kovanci, ki imajo kritje v ameriških dolarjih. Vse pogostejša uporaba tovrstnih kriptovalut po mnenju Lana grozi z zmanjšanjem vloge evra v evropskem plačilnem prometu. Kot eno od osrednjih rešitev za varovanje stabilnosti evropskega finančnega sistema ekonomist vidi čimprejšnjo uvedbo digitalnega evra. Podobne skrbi so v preteklih tednih izrazili tudi drugi vplivni evropski finančniki.

Phillip R. Lane, član izvršilnega odbora Evropske centralne banke in glavni ekonomist ECB je prejšnji teden v svojem nagovoru ekonomskemu društvu univerze Cork na Irskem opozoril (vir), da lahko naraščajoči vpliv stabilnih kovancev (kriptovalut) s kritjem v ameriških dolarjih in pretirano zanašanje Evrope na ameriške plačilne sisteme ogrožata status evra kot ene od najbolj dominantnih valut na svetu in morebiti celo prihodnost skupne evropske valute.

Ekonomist Philip R. Lane svari: če bodo stabilni kovanci, ki temeljijo na ameriškem dolarju, še naprej pridobivali vpliv in težo v domačih (evropskih) transakcijah, bi lahko evropski plačilni sistem posredno postal pripet na dolar, s tem pa se bo vloga evra kot osrednjega evropskega menjalnega sredstva začela zmanjševati. Foto: Reuters

"Ameriška prevlada v svetu plačilnih sistemov in po novem tudi kriptovalut predstavlja ekonomska tveganja"

Irski ekonomist je v svojem nagovoru med drugim poudaril tveganje, ki ga predstavlja prevelika odvisnost Evropske unije in Evrope širše od velikih ameriških ponudnikov plačilnih sistemov in platform, kot so Visa, Mastercard, PayPal, Apple, Google.

Zaradi te odvisnosti, opozarja Lane, je Evropa dovzetna za morebitne spremembe politike ali ekonomske poteze, ki bi jih sprejeli oziroma naredili zunaj evropskih meja.

Toda potencialno še večjo in bolj skrb vzbujajočo aktualno grožnjo evropskemu finančnemu sistemu po besedah Phillipa R. Lana predstavlja vse večja prisotnost stabilnih kovancev, podprtih z dolarjem, na evropskih finančnih trgih.

Tether, poznan po oznaki USDT, je najbolj prepoznaven stabilni kovanec. Foto: Shutterstock

Stabilni kovanci so kriptovalute, ki imajo (praviloma) kritje v fiat valutah, kot je ameriški dolar, v razmerju ena proti ena. Trenutno največja in najširše uporabljana stabilna kovanca sta USDT (znan tudi po imenu Tether) in USDC. Njuna tržna kapitalizacija skupno znaša skoraj 200 milijard evrov, oba pa imata kritje v ameriških dolarjih.

Stabilni kovanci, podprti z dolarjem, evropskim podjetjem in potrošnikom omogočajo lažji dostop do finančnih instrumentov, ki temeljijo na ameriški valuti, pri čemer lahko prek najrazličnejših spletnih platform pogosto zaobidejo tradicionalne bančne sisteme in iz transakcij tudi izključijo evropsko skupno valuto.

Digitalna dolarizacija

Lane zato svari: če bodo stabilni kovanci, ki temeljijo na ameriškem dolarju, še naprej pridobivali vpliv in težo v domačih (evropskih) transakcijah, bi lahko evropski plačilni sistem posredno postal "pripet" na dolar, s tem pa se bo vloga evra kot osrednjega evropskega menjalnega sredstva začela zmanjševati.

Evropi bi se po besedah irskega ekonomista lahko zgodila t. i. digitalna dolarizacija. Šlo bi za konkreten premik v delovanju (digitalnega) evropskega finančnega sistema, ki bi lahko oslabil sposobnost Evropske centralne banke za učinkovito izvajanje denarne politike, to pa bi lahko spodkopalo nadzor ECB nad inflacijo in evropsko finančno stabilnostjo.

Lane je v svojem nagovoru pojasnil, da je v trenutni fazi še težko natančno oceniti daljnosežne vplive stabilnih kovancev s kritjem v dolarjih na evropske finančne sisteme, a opozoril, da bi potencialna erozija trenutnega dominantnega položaja evra kot ene od vodilnih svetovnih valut lahko povzročila velika ekonomska tveganja in predstavljala tudi simboličen proces, ki bi lahko izzval evropsko enotnost in identiteto.

Kje je rešitev? Digitalni evro, pravi vodilni evropski ekonomist.

Lane je zato poudaril nujnost, da Evropa na čelu z Evropsko centralno banko čim prej razvije in izda digitalni evro, ki bi po njegovih besedah evropski finančni sistem lahko zaščitil pred morebitnimi zunanjimi vplivi.

Digitalne evre bi si lahko državljani EU, če se ECB odloči za takšno implementacijo nove valute, prek svojih mobilnih naprav ali računalnikov pošiljali tudi brez posrednika, kot so banka, plačilni servis ali namenska aplikacija. Foto: Shutterstock

Kaj je digitalni evro? Evropska centralna banka ga opisuje tako:



"Digitalni evro bi bil centralnobančna digitalna valuta in kot tak elektronski ekvivalent gotovini. Obstajal bi skupaj z bankovci in kovanci in bi bil dodatna izbira med različnimi načini plačevanja. Enako kot gotovino bi ga lahko uporabljali kjerkoli v evroobmočju. Poleg tega bi bil varno in zasebno plačilno sredstvo. Digitalne evre bi hranili v elektronski denarnici, odprti pri banki ali javnem posredniku. Tako bi lahko vsa običajna elektronska plačila – v lokalni trgovini, na spletu ali prijatelju – opravljali s telefonom ali kartico, s spletno povezavo ali brez nje."

Vloga digitalnega evra po besedah vodilnega evropskega ekonomista ne bi bila zgolj posodobitev evropskega plačilnega sistema, temveč bi v obdobju vse večje geopolitične razdrobljenosti in globalnih premikov, kot je nedavno krhanje odnosov med Evropsko unijo in ZDA, igral tudi pomembno vlogo v zavarovanju evropske finančne neodvisnosti.

"Digitalna evropska centralnobančna valuta bi lahko ponovno združila zelo razdrobljen evropski trg plačilnih sistemov in spodbujala sodelovanje med bankami in ponudniki plačilnih platform. Za denarno unijo, kar območje evra zagotovo je, so glede na to, da se zelo zanašamo na plačilna omrežja zunanjih ponudnikov, argumenti za uvedbo digitalne valute še posebej močni," je še dejal Lane.

Evropa na področju digitalizacije državnih valut ne orje ledine. Kitajska centralna banka (na fotografiji Peking) je aprila 2020 namreč kot prva na svetu zagnala pilotni projekt izdaje in uporabe digitalnega denarja. Šlo je za t. i. digitalni juan. Foto: Unsplash

Irski ekonomist ni edini, ki je izrazil zaskrbljenost

Prejšnji teden je k prizadevanjem za čimprejšnjo uvedbo digitalnega evra na vseh ravneh evropskih finančnih trgov zakonodajalce v EU pozvala tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Po besedah Lagardove bi ta korak okrepil ekonomsko suverenost Evropske unije in odvračal kakršnekoli ranljivosti, povezane s pretiranim zanašanjem Evrope na dejavnike zunaj njenih meja.

Pred dvema tednoma je podobne skrbi kot Phillip Lane, povezane s kriptovalutami in predvsem stabilnimi kovanci s kritjem v ameriških dolarjih, izrazil tudi guverner Banke Francije in prav tako član izvršilnega odbora Evropske centralne banke François Villeroy de Galhau.

De Galhau je opozoril na do kriptovalut preveč prijazno politiko nove ameriške predsedniške administracije, ki bi po njegovem mnenju lahko destabilizirala globalni finančni sistem. Opozoril je tudi, da ameriška prizadevanja za vsesplošno sprejetost stabilnih kovancev, ki temeljijo na ameriškem dolarju, in finančne inovacije, ki pomenijo odmik od tradicionalnega bančništva, predstavljajo tveganje za sprožitev prihodnjih ekonomskih kriz. Te po njegovih besedah zgodovinsko pogosto izvirajo prav iz ZDA in se nato širijo po svetu.