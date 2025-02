Iz dubajske kriptomenjalnice ByBit, ene največjih na svetu, so sporočili, da so jim hekerji ukradli za več kot 1,4 milijarde evrov v kriptovaluti ether. Skoraj zagotovo gre za največjo krajo kriptovalut v zgodovini. Strokovnjaki za kibernetsko varnost trdijo, da je v ozadju napada na ByBit zloglasna severnokorejska hekerska skupina Lazarus.

Kot so v petek na družbenem omrežju X sporočili iz kriptomenjalnice ByBit, so zaznali nepooblaščen dostop do ene od največjih digitalnih denarnic, v kateri skladiščijo kriptovaluto ETH (ether oziroma ethereum).

Takrat še neznani akter naj bi s kombinacijo zelo kompleksnega napada in zlorabo sistema pametnih pogodb iznašel način, kako se vriniti v transakcijo kriptovalut, ki je na kriptomenjalnici ByBit potekala med različnimi denarnicami.

Podporo družbi ByBit pri reševanju nastalega položaja so že napovedale nekatere druge kriptomenjalnice med drugim OKX in Coinbase. Foto: Guliverimage

S tem je pridobil dostop do omenjene denarnice, iz katere je nato v več različnih denarnic pod njegovim nadzorom prenesel večjo količino kriptovalute ether in jih unovčil na drugih platformah.

Skoraj zagotovo največja kraja kriptovalut v zgodovini

Celoten izkupiček tatov je po navedbah ByBita znašal okrog 1,43 milijarde evrov v kriptovaluti ether, kar je glede na znesek skoraj zagotovo največja kraja kriptovalut v zgodovini.

ByBit sicer zagotavlja, da so sredstva vlagateljev v kriptovalute na njihovi platformi varna. Šlo je namreč za krajo kriptovalut v lasti kriptomenjalnice, ki jih bo ta najverjetneje nadomestila z lahkoto, saj upravlja premoženje v vrednosti okrog dvajset milijard evrov v kriptovalutah.

Za morda največjo krajo kriptovalut do zdaj je veljal vdor v omrežje Ronin marca 2022, ko so jo hekerji popihali s kriptovalutami v vrednosti skoraj 600 milijonov evrov. Tudi takrat so raziskovalci kibernetskih vdorov odgovornost za krajo pripisali severnokorejski skupini Lazarus. Foto: Shutterstock

Da kriptomenjalnica kljub kraji nima večjih težav z nadaljnjim delovanjem oziroma kakršnihkoli težav z likvidnostjo, dokazuje tudi tako rekoč nemoteno izplačevanje sredstev uporabnikom oziroma obdelava vseh transakcij, je na družbenem omrežju X zapisal Conor Grogan, eden od vodilnih menedžerjev kriptomenjalnice Coinbase (vir).

V ozadju Severna Koreja?

Strokovnjaki za kibernetsko varnost so odgovornost za napad na ByBit in krajo kriptovalut v vrednosti 1,4 milijarde evrov že pripisali Severni Koreji, natančneje tamkajšnji hekerski združbi, znani po vzdevku Lazarus, ki je bila v preteklosti že vpletena v številne večje kraje kriptovalut.

S severnokorejsko združbo je vdor v ByBit prvi povezal neodvisni raziskovalec kibernetskih incidentov na področju kriptovalut ZachXBT, ki trdi, da je za to našel neizpodbitne dokaze (vir), njegove ugotovitve pa so kasneje med drugim potrdili tudi v analitičnih podjetjih Arkham Intelligence in Elliptic.