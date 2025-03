Donald Trump je napovedal, da bodo kripto strateške rezerve ZDA, kot jih je poimenoval v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, ob bitcoinu in ethru, ki bosta kot trenutno najbolj dragoceni kriptovaluti "srce rezerv", med drugim vključevale tudi kriptovalute XRP (ripple), SOL (solana) in ADA (cardano).

Foto: Posnetek zaslona

Kdor je kriptovalute kupoval včeraj dopoldne (po našem času), je lahko zelo dobre volje

Cene omenjenih kriptovalut so takoj po Trumpovi popoldanski (po našem času) napovedi dobesedno eksplodirale. Kriptovaluta ADA je v le nekaj urah začasno narasla celo za 63 odstotkov, XRP za okrog 30, SOL pa za več kot 25 odstotkov. Konkretna dviga cen – več kot desetodstotna – sta zabeležila tudi bitcoin in ether, trenutno najvrednejši kriptovaluti.

Astronomski nedeljski skok kriptovalute cardano (ADA) Foto: Posnetek zaslona

V noči na ponedeljek so cene večine kriptovalut sicer ponovno nekoliko upadle. ADA, SOL in XRP so izgubile že okrog deset odstotkov vrednosti, bitcoin in ether pa 2,5 oziroma 5,5 odstotka.

Trumpova nedeljska objava navzgor ni pognala le omenjenih kriptovalut, temveč tudi večino preostalih. Vrednost celotnega trga kriptovalut se je v nedeljo pozno popoldne in zvečer začasno dvignila za več kot 11 odstotkov oziroma za več kot 300 milijard evrov.

Na trgu kriptovalut je v zadnjih tednih prevladoval pesimizem. Od začetka do konca februarja je celoten trg namreč izgubil skoraj četrtino vrednosti, kar pomeni okrog 800 milijard evrov.

Predsednik ZDA, nekdanji oster kritik, v zadnjem letu pa samooklicani prijatelj kriptovalut, bo v petek, 7. marca, v Beli hiši gostil prvi tako imenovani kriptovrh, na katerem bo beseda tekla o prihodnosti trga in regulacij kriptovalut v Združenih državah Amerike.