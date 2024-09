Od napada na Ukrajino spomladi 2022 in posledičnih zahodnih sankcij je Rusija postala gospodarsko odvisna od Kitajske. Rusija na kitajskem trgu prodaja nafto, plin in druge surovine, ki jih ne more več prodati na zahodnih trgih. Iz Kitajske pa Rusija uvaža izdelke, ki jih ne dobiva več z Zahoda.

Juan kot ruska rezervna valuta

Velika usmerjenost ruskega gospodarstva na Kitajsko se med drugim odraža na moskovski borzi. Potem ko je bila ta s sankcijami izključena iz sistemov dolarja in evra, zdaj kitajska valuta juan predstavlja več kot 99 odstotkov deviznega trgovanja v Moskvi, piše ameriški medij Bloomberg.

Potem ko je v prvih dveh letih vojne rusko-kitajska trgovina rasla skoraj neovirano, so ruske banke in podjetja pred kratkim začele biti plat zvona. Ruske banke pravijo, da jim zmanjkuje juanov.

Zakaj v Rusiji zmanjkuje juanov

Ruska centralna banka je zdaj institucije pozvala, naj zmanjšajo posojanje v kitajski valuti. Medtem naj bi plačila za izvoz in uvoz ruskih podjetij v vrednosti več milijard juanov obtičala v kitajskih bankah.

Po ruski invaziji na Ukrajino je Zahod uvedel gospodarske sankcije proti Rusiji, med drugim je iz sistema Swift izključil nekatere ruske banke. Zaradi zahodnih sankcij se je Rusija gospodarsko naslonila na Kitajsko. Foto: Guliverimage

Jedro problema je očitno zavračanje številnih kitajskih bank, da bi tako kot doslej izvajale plačila z ruskimi bankami oziroma plačila za ruske banke in podjetja, ki so na seznamu ameriških sankcij.

Zaostritev sankcij

V zadnjih mesecih je namreč ameriška vlada močno okrepila svojo politiko sankcij. Po eni strani so Američani na seznam dodali dodatna ruska podjetja in institucije, po drugi pa so napovedali dosledne sekundarne sankcije. To pomeni, da bankam v tretjih državah, kot je Kitajska, grozi, da bodo izključene iz dolarskega plačilnega prometa, če bodo poslovale s sankcioniranimi partnerji, poroča nemški spletni medij ntv.

Američani so se za zaostritev sankcij odločili, ker želijo preprečiti izogibanje dozdajšnjim sankcijam proti Rusiji. Ruska podjetja namreč skušajo prikriti plačila prek dolgih prenosnih transakcij v več državah.

Ruski obvozi

Poleg tega je na Kitajskem nekaj bank, ki nimajo mednarodnih povezav z dolarskim sistemom in se zato ne bojijo sankcij ZDA. Vendar gre za manjše institucije, ki nimajo računalniške opreme za mednarodne povezave in tudi ne poslovnih izkušenj z Rusijo.

Zaradi ruske naslonitve na Kitajsko se je v Rusiji zelo povečala vloga in moč kitajske valute juan. Toda zaradi vse ostrejših ameriških sankcij je ruskim bankam začelo primanjkovati juanov. Foto: Guliverimage

Tako prihaja do primerov, ko kurirji dokumente prenašajo čez rusko-kitajsko mejo, bančni uslužbenci pa jih ročno žigosajo, poroča Reuters, ki se sklicuje na svoje vire na Kitajskem. Nekatera ruska podjetja naj bi celo kupovala zlato v tretjih državah, ga nato pripeljala v Hongkong in tam prodala, da bi izkupiček uporabila za poravnavo plačil v juanih.

Takšne obvoze lahko – včasih tudi s podporo države – organizirajo velike ruske korporacije in podjetja, ki so pomembna za vojno. Manjša ruska podjetja pa se pogosto srečujejo z nepremostljivimi ovirami.

Konec posojil v juanih

Težave z juanom niso prizadele le zunanje trgovine, saj so tudi ruske banke vse pogosteje odobravale posojila v "prijazni valuti" juanu – v nasprotju z evrom in ameriškim dolarjem, ki veljata v Rusiji za "strupeni" valuti.

Vodja Sberbanka, ki je največja ruska finančna ustanova v večinski državni lasti, je nedavno opozoril, da njegova banka ne more več dajati posojil v juanih. Tudi ruska centralna banka zavrača zahteve bank, da bi jim zagotovila več juanov. Namesto tega ruska centralna banka institucijam svetuje, naj zmanjšajo posojila v kitajski valuti.

Razvoj v Rusiji glede juanov ne kaže le, da je ZDA uspelo uspešno zapolniti nekatere vrzeli v svojem režimu sankcij, ampak tudi, da Moskvi ni uspelo vzpostaviti alternativnega mednarodnega plačilnega sistema, čeprav ruske oblasti to napovedujejo že vrsto let, še piše ntv.